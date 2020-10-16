Во Львове начался отопительный сезон, но тепло станет не везде: детали
Во Львове 16 октября из-за похолодания начался отопительный сезон. К концу дня в около 70% львовских домах станет тепло.
Несмотря на холодную погоду во Львове, отопительный сезон начался раньше, чем в 2019 году. Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM", сообщает 24 канал.
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Когда станет тепло во всех львовских домах
Все котлы включили ночью 16 октября. Итак, к концу дня в большинстве львовских домов станет теплее.
Вчера на ночь начали включать все котлы, и утром пошел теплоноситель. Думаю, к концу дня минимум 70% людей уже будут иметь тепло. Часть, правда, не хотят его брать, потому что если хорошо утеплен дом, то можно и до плюс 5 быть без тепла,
– рассказал Садовый.
По словам мэра, хотя и не все львовяне рады раннему началу отопительного сезона, отопление включили всем.