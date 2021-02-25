В Львове 25 февраля началась первый этап вакцинации от коронавируса. Мобильная бригада 2 городской поликлиники уже забарала вакцину из специализированного склада и отправилась делать прививки медработникам Львовской областной инфекционной больницы.

Первая партия вакцин от коронавируса во Львовскую область поступила 25 февраля. Область получила 42,2 тысячи доз индийской вакцины Covishield, которую изготавливают по лицензии компании Oxford/AstraZeneca.

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Во Львове начинают вакцинировать медиков

Первой партией вакцины Covishield, 42,2 тысячи доз, планируют вакцинировать 21,1 тысячи человек – по 2 дозы на человека. Мобильная бригада 2 городской поликлиники недавно прошла соответствующее обучение по работе с этой вакциной в Киеве. Поэтому она первой начала делать прививки.

Всего в Львове создали 10 мобильных бригад по иммунизации, которые будут вакцинировать медработников больниц, оказывающих стационарную помощь больным коронавирусом.

Обратите внимание! Львовская ГТО полностью готова к 1 и 2 этапов вакцинации от коронавируса. Здесь сформировали 10 мобильных бригад и обустроили 10 стационарных пунктов иммунизации на базе учреждений первичной медицинской помощи. Также город предусмотрел выплаты для медиков, которых привлекут к процессу вакцинации.

Смотрите фото с начала вакцинации от коронавируса во Львове / Фото Романа Балук



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала