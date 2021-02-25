Во Львове начался первый этап вакцинации от коронавируса: фото
В Львове 25 февраля началась первый этап вакцинации от коронавируса. Мобильная бригада 2 городской поликлиники уже забарала вакцину из специализированного склада и отправилась делать прививки медработникам Львовской областной инфекционной больницы.
Источник:Львовский горсовет
Первая партия вакцин от коронавируса во Львовскую область поступила 25 февраля. Область получила 42,2 тысячи доз индийской вакцины Covishield, которую изготавливают по лицензии компании Oxford/AstraZeneca.
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Во Львове начинают вакцинировать медиков
Первой партией вакцины Covishield, 42,2 тысячи доз, планируют вакцинировать 21,1 тысячи человек – по 2 дозы на человека. Мобильная бригада 2 городской поликлиники недавно прошла соответствующее обучение по работе с этой вакциной в Киеве. Поэтому она первой начала делать прививки.
Всего в Львове создали 10 мобильных бригад по иммунизации, которые будут вакцинировать медработников больниц, оказывающих стационарную помощь больным коронавирусом.
Смотрите фото с начала вакцинации от коронавируса во Львове / Фото Романа Балук
Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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