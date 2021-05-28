Во Львове построят крематорий, – Садовый

Андрей Садовый заявил, что во Львове продолжается подготовка к строительству крематория. Печь для сжигания умерших будет расположена возле Голосковского кладбища.

Городской голова отметил, что в июне официально объявят архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.

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Согласно закону, крематорий надо возводить на коммунальной земле и он должен быть собственностью общины города. Именно поэтому мы будем работать по принципу государственно-частного партнерства,

– пояснил мэр Львова.

Андрей Садовый отметил, что львовяне "даже зарегистрировали петицию за строительство крематория, но работа уже ведется". Он также призвал набрать необходимое количество голосов и подтвердить четкую позицию.

Мэр Львова также добавил: "Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремированным. Это очень личное решение и выбор каждого".