Во Львове с 12 апреля начнут вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Первые прививки от коронавируса смогут получить педагоги, водители, контролеры, работники Теплоэнерго и другие.

Во Львове первые дозы вакцины от коронавируса уже получили более 11 тысяч человек. Прививки делали пожилым людям, медикам, правоохранителям и общественным деятелям.

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Во Львове будут вакцинировать водителей и педагогов

В Львове 9 апреля состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусом. По словам мэра города Андрея Садового, центральной темой для обсуждения была вакцинация.

Уже со следующей недели начинаем вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это педагоги, водители, контролеры и работники АТП, Теплоэнерго и других стратегических коммунальных предприятий,

– рассказал городской голова.

Садовый добавил, что во Львове работает 19 бригад, проводящих вакцинацию от коронавируса. На следующей неделе к работе присоединятся еще 5 бригад.

По словам мэра, очень важно, чтобы люди, "от которых зависит каждый день жизни города", были здоровыми и чувствовали себя в безопасности.

"Думаю, это однозначно ускорит выход города из усиленного карантина. Вакцинирование не является принудительным. Но надеемся на сознание и ответственность перед обществом", – подытожил мэр.

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Первую дозу вакцины уже получили 11 тысяч львовян

Заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что во Львове уже провакцинировали более 11,23 тысяч человек. Прививки получили люди, которые попали под первых 2 этапа вакцинации – медики, социальные работники, пожилые люди и другие.

"С понедельника бригады приступают к вакцинации работников тех сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Речь о педагогах (прежде всего, это касается воспитателей садов и учителей начальных классов), водителей общественного транспорта, работников водоканала, Теплоэнерго т.д.", – отметил чиновник.

Москаленко добавил, что во Львове подготовят списки работников сфер услуг, ведь им также нужно провести вакцинацию.

Мы хотим также активно приступить к вакцинации этих сфер, ведь их люди активно общаются с общественностью,

– отметил заместитель мэра.

Москаленко добавил, что 9 апреля проведут несколько онлайн-встреч с представителями рынков и предприятий общественного питания, чтобы обсудить этот вопрос.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала