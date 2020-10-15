Львов полностью готов к началу отопительного сезона. 15 октября мэр Львова Андрей Садовый подпишет распоряжение о подаче тепла в дома города.

Львов полностью готов к началу отопительного сезона. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM", сообщает 24 канал.

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Сегодня я подписываю распоряжение, и завтра мы начинаем планомерную подачу тепла для все дома Львова. Весь жилой фонд завтра утром (16 октября) будет подключаться без проблем,

– заявил Садовый.

Почему отопление не включили раньше

Мэр города рассказал, что отопление могли включить раньше. Однако львовяне были против этого, потому что "платить за каждый дополнительный отопительный день — дорого". На 16 октября синоптики прогнозируют похолодание, поэтому подавать тепло во львовские дома начнут именно тогда.

В школах и детсадах отопление включат в другие сроки, ведь в образовательных учреждениях запланированы осенние каникулы.

Обратите внимание! Отопительный сезон в городах Украины начинается тогда, когда в течение 3 дней среднесуточная температура опускается ниже, чем 8 градусов тепла.

Напомним, осенью 2019 года тепло в школы, садики и больницы подали 4 октября. Из-за потепления 11 октября отопление в бюджетных учреждениях выключили. Ко всем потребителям Львовщины тепло начали подавать только 29 октября.