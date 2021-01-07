Во Львове мэр города Андрей Садовый вручил благодарности и премии победителям конкурса на лучшее оформление витрин к Новому году и Рождеству. В нем принимали участие магазины, рестораны, салоны красоты и другие учреждения, расположенные на территории исторической застройки, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Конкурс создали для привлечения львовских предпринимателей к украшению витрин в период новогодних и рождественских праздников. Его во Львове проводят ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Кто во Львове лучше всего украсил витрины

Этот год стал особенным: предыдущие годы мы вручали победителям только диплом, а в этом году еще давали денежную премию. 2020 год был сложный для предпринимателей, но они все равно потратили средства на оформление витрин, поэтому мы решили их поддержать премиями,

– рассказала директор департамента развития ЛГС Наталья Бунда.

Первое место занял салон вечерних и свадебных платьев Milla Nova, который получил премию 25 тысяч гривен. На втором месте оказалась "Родинна пекарня". Она получила 15 тысяч гривен. А третьим победителем стал ресторан "Оцет". За третье место он получил 10 тысяч гривен премии.

Смотрите фото награждения победителей конкурса на лучшее оформление витрин / Фото Романа Балука

Что известно о конкурсе на лучшее оформление витрин к новогодним и рождественским праздникам