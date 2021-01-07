Во Львове наградили победителей конкурса на лучшее рождественское оформление витрин: фото
Во Львове мэр города Андрей Садовый вручил благодарности и премии победителям конкурса на лучшее оформление витрин к Новому году и Рождеству. В нем принимали участие магазины, рестораны, салоны красоты и другие учреждения, расположенные на территории исторической застройки, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Конкурс создали для привлечения львовских предпринимателей к украшению витрин в период новогодних и рождественских праздников. Его во Львове проводят ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Кто во Львове лучше всего украсил витрины
Этот год стал особенным: предыдущие годы мы вручали победителям только диплом, а в этом году еще давали денежную премию. 2020 год был сложный для предпринимателей, но они все равно потратили средства на оформление витрин, поэтому мы решили их поддержать премиями,
– рассказала директор департамента развития ЛГС Наталья Бунда.
Первое место занял салон вечерних и свадебных платьев Milla Nova, который получил премию 25 тысяч гривен. На втором месте оказалась "Родинна пекарня". Она получила 15 тысяч гривен. А третьим победителем стал ресторан "Оцет". За третье место он получил 10 тысяч гривен премии.
Смотрите фото награждения победителей конкурса на лучшее оформление витрин / Фото Романа Балука
Что известно о конкурсе на лучшее оформление витрин к новогодним и рождественским праздникам
- Чтобы поддержать предпринимателей в период карантина и поощрить их к эстетическому оформлению витрин на период новогодних и рождественских праздников в декабре 2020 года реализовали пилотный проект конкурса "Лучшая витрина".
- Конкурс проводили управление культуры департамента развития и центр поддержки предпринимательства Львовского горсовета.
- В нем принимали участие 15 предпринимателей, заведения которых расположены в пределах ареала исторического наследия ЮНЕСКО.
- Конкурсная комиссия выбрала 3 победителей конкурса путем открытого голосования.
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