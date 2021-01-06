Во Львове уже много лет Рождество начинается с установления главного Дидуха – традиционного символа рождественских праздников. В этом году 6 января в городе установили большого 4-метрового Дидуха, который состоит из 120 маленьких.

В 2021 году традиционный символ рождественских праздников создали мастера Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого. Установка Дидуха во Львове началось в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как во Львове устанавливали рождественский Дидух

Мэр Львова Андрей Садовый вместе с депутатами, военными и медиками под пение колядок от группы KURBASY отправились с площади Рынок на площадь Яворского. Там и установили главный Дидух города.

В народе говорят: "Дидух в дом – вся нечисть из дома". Наш Дидух – это наше единство. Когда мы вместе – мы большая сила. Сегодня мы по-особому выносим Дидух: нет большой толпы, нет много детей, однако вместе с военными и медиками. Рождество – это особый праздник для всех нас,

– отметил городской голова.

Садовый добавил, что хотя люди и ожидают рождественского чуда, любви и радости, они должны помнить, что источником этой любви и радости является каждый из нас.

"Давайте открывать наши сердца и наполнять этот мир любовью. Дай Бог, нам всем мудрости и здоровья", – подытожил мэр.



Во Львове установили рождественского Дидуха / Фото Львовского горсовета

Также украинцев поздравил с Рождеством настоятель храма Сретения Господня УГКЦ Михаил Белецкий.

"Желаю всем в добром здравии по всем уголкам нашей страны в кругу семьи громко сказать: "Христос рождается", – сказал Белецкий.

После этого для всех присутствующих выступили группа KURBASY, колядники общества "Лемковщина" и Львовский муниципальный хор "Гомон".

Обратите внимание! Главный львовский Дидух – это произведение мастеров Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого. В 2021 году он – особенный: высота Дидуха составляет около 4 метров и он состоит из 120 маленьких дидухов.