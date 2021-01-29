Во Львове Сиховский районный суд вынес приговор мужчине, который ударил ножом пассажира на трамвайной остановке. Злоумышленнику вынесли приговор – 5 лет за решеткой и немалая денежная компенсация потерпевшему.

Источник: ZAXID.NET

Злоумышленник ударил мужчину ножом после ссоры в трамвае. Инцидент произошел 13 октября 2019 года.

Интересно Избил до смерти: во Львове мужчина убил собственную мать – фото

Как мужчина едва не зарезал пассажира трамвая

Инцидент случился 13 октября 2019 года на Сихове в трамвае №8. По материалам следствия, 35-летний злоумышленник, находясь на трамвайной остановке "Шувар", ударил 46-летнего мужчину складным ножом в грудь.

Медики отвезли пострадавшего в больницу. Мужчина был в тяжелом состоянии, поэтому его прооперировали. Позже он обратился в суд с иском о взыскании с нападавшего компенсации.

Версии нападавшего и пострадавшего были совершенно разные

В суде нападавший полностью признал свою вину. Он рассказал, что ехал в трамвае вместе с пострадавшим и его знакомыми. Мужчины вели себя "неадекватно", поэтому злоумышленник сделал им замечание. После этого один из товарищей пострадавшего его ударил. Тогда, по словам злоумышленника, он вышел из трамвая и сразу вернулся к двери. Там между ним и пассажиром началась потасовка. Злоумышленник, удерживая руками двери трамвая , вытащил складной нож из кармана куртки и один раз ударил мужчину в грудь . После нападения он выбросил нож в траву. Правоохранители задержали злоумышленника через 3 дня после инцидента.

Мужчины вели себя "неадекватно", поэтому злоумышленник После этого пострадавшего Тогда, по словам злоумышленника, он вышел из трамвая и сразу вернулся к двери. Там между ним и пассажиром началась потасовка. Злоумышленник, , вытащил складной нож из кармана куртки и . После нападения он выбросил нож в траву. Правоохранители задержали злоумышленника через 3 дня после инцидента. 46-летний пострадавший рассказал в суде совсем другую версию . Мужчина отметил, что 13 октября праздновал день рождения. Он вместе со своим другом сел в трамвай на Сихове. Когда трамвай тронулся, мужчины увидели , как злоумышленник пытается залезть в сумку пассажирки . Пострадавший рассказал, что они с товарищем сделали замечание нарушителю. После этого между ними и злоумышленником возникла потасовка, которая завершилась ударом ножом. Пострадавший вышел из трамвая на следующей остановке, и вместе с другом обратился в больницу. В медучреждении ему сделали операцию . Всего в больнице мужчина провел 10 дней. Пострадавший признался, что в день инцидента был нетрезв . Друг мужчины подтвердил его версию. Однако он добавил, что после стычки в трамвае нападающий вышел через средние двери, а затем вернулся и ударил ножом пострадавшего.

. Мужчина отметил, что 13 октября праздновал день рождения. Он вместе со своим другом сел в трамвай на Сихове. Когда трамвай тронулся, , как злоумышленник . Пострадавший рассказал, что они с товарищем нарушителю. После этого между ними и злоумышленником возникла потасовка, которая завершилась Пострадавший вышел из трамвая на следующей остановке, и вместе с другом обратился в больницу. В медучреждении ему . Всего в больнице мужчина провел 10 дней. Пострадавший признался, что . Друг мужчины подтвердил его версию. Однако он добавил, что после стычки в трамвае нападающий вышел через средние двери, а затем вернулся и ударил ножом пострадавшего. Злоумышленника несколько дней разыскивали правоохранители. Однако один из свидетелей драки, бывший боец полка "Азов" Игорь Галушка, встретил нападавшего на улице вечером 16 октября. Вместе со своими друзьями он задержал злоумышленника и передал его полиции. По словам свидетеля, все участники драки в трамвае были пьяны. Версию о попытке злоумышленника обокрасть женщину Галушка не подтвердил.

Читайте также Львовский суд оштрафовал студентку, которую сбила маршрутка: детали

Какой приговор вынес суд

Судья Сиховского райсуда София Черная, которая рассматривала это дело, признала нападавшего виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Суд вынес злоумышленнику приговор – 5 лет в тюрьме.

Также мужчина должен выплатить пострадавшему 100 тысяч гривен моральной ущерба и 2,9 тысячи гривен материальной компенсации. У злоумышленника 30 дней, чтобы обжаловать этот приговор в апелляционном суде.