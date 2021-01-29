Во Львове мужчина ударил ножом пассажира трамвая: его приговорили к 5 годам за решеткой
Во Львове Сиховский районный суд вынес приговор мужчине, который ударил ножом пассажира на трамвайной остановке. Злоумышленнику вынесли приговор – 5 лет за решеткой и немалая денежная компенсация потерпевшему.
Источник: ZAXID.NET
Злоумышленник ударил мужчину ножом после ссоры в трамвае. Инцидент произошел 13 октября 2019 года.
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Как мужчина едва не зарезал пассажира трамвая
Инцидент случился 13 октября 2019 года на Сихове в трамвае №8. По материалам следствия, 35-летний злоумышленник, находясь на трамвайной остановке "Шувар", ударил 46-летнего мужчину складным ножом в грудь.
Медики отвезли пострадавшего в больницу. Мужчина был в тяжелом состоянии, поэтому его прооперировали. Позже он обратился в суд с иском о взыскании с нападавшего компенсации.
Версии нападавшего и пострадавшего были совершенно разные
- В суде нападавший полностью признал свою вину. Он рассказал, что ехал в трамвае вместе с пострадавшим и его знакомыми. Мужчины вели себя "неадекватно", поэтому злоумышленник сделал им замечание. После этого один из товарищей пострадавшего его ударил. Тогда, по словам злоумышленника, он вышел из трамвая и сразу вернулся к двери. Там между ним и пассажиром началась потасовка. Злоумышленник, удерживая руками двери трамвая, вытащил складной нож из кармана куртки и один раз ударил мужчину в грудь. После нападения он выбросил нож в траву. Правоохранители задержали злоумышленника через 3 дня после инцидента.
- 46-летний пострадавший рассказал в суде совсем другую версию. Мужчина отметил, что 13 октября праздновал день рождения. Он вместе со своим другом сел в трамвай на Сихове. Когда трамвай тронулся, мужчины увидели, как злоумышленник пытается залезть в сумку пассажирки. Пострадавший рассказал, что они с товарищем сделали замечание нарушителю. После этого между ними и злоумышленником возникла потасовка, которая завершилась ударом ножом. Пострадавший вышел из трамвая на следующей остановке, и вместе с другом обратился в больницу. В медучреждении ему сделали операцию. Всего в больнице мужчина провел 10 дней. Пострадавший признался, что в день инцидента был нетрезв. Друг мужчины подтвердил его версию. Однако он добавил, что после стычки в трамвае нападающий вышел через средние двери, а затем вернулся и ударил ножом пострадавшего.
- Злоумышленника несколько дней разыскивали правоохранители. Однако один из свидетелей драки, бывший боец полка "Азов" Игорь Галушка, встретил нападавшего на улице вечером 16 октября. Вместе со своими друзьями он задержал злоумышленника и передал его полиции. По словам свидетеля, все участники драки в трамвае были пьяны. Версию о попытке злоумышленника обокрасть женщину Галушка не подтвердил.
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Какой приговор вынес суд
Судья Сиховского райсуда София Черная, которая рассматривала это дело, признала нападавшего виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Суд вынес злоумышленнику приговор – 5 лет в тюрьме.
Также мужчина должен выплатить пострадавшему 100 тысяч гривен моральной ущерба и 2,9 тысячи гривен материальной компенсации. У злоумышленника 30 дней, чтобы обжаловать этот приговор в апелляционном суде.
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