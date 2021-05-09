Полицейские объявили злоумышленника в розыск не сразу, а только 7 мая. Задержали мужчину на улице Князя Романа 8 мая.

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Как нашли и задержали скутериста

Это произошло благодаря тому, что мужчина по имени Олег обратил внимание патрульных на подозрительный скутер, он в соцсетях увидел фото и информацию о розыске.

Патрульные решили проверить это и остановили скутер. За его рулем находился 20-летний иностранец.

Сперва он отрицал свою вину. Однако правоохранители осмотрели его транспорт и обнаружили повреждения, характерные для ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка.

После этого иностранец сознался в содеянном и рассказал, где спрятал тот шлем и одежду, в которой был одет в день аварии.

Инспекторы отдела розыска составили 2 протокола: по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП, и статье об оставлении места аварии.

Что известно о наезде на девочку