Полицейские объявили злоумышленника в розыск не сразу, а только 7 мая. Задержали мужчину на улице Князя Романа 8 мая.
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Как нашли и задержали скутериста
Это произошло благодаря тому, что мужчина по имени Олег обратил внимание патрульных на подозрительный скутер, он в соцсетях увидел фото и информацию о розыске.
Патрульные решили проверить это и остановили скутер. За его рулем находился 20-летний иностранец.
Сперва он отрицал свою вину. Однако правоохранители осмотрели его транспорт и обнаружили повреждения, характерные для ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка.
После этого иностранец сознался в содеянном и рассказал, где спрятал тот шлем и одежду, в которой был одет в день аварии.
Инспекторы отдела розыска составили 2 протокола: по статье о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП, и статье об оставлении места аварии.
Что известно о наезде на девочку
- 28 апреля, примерно в 18:00 на улице Боткина скутерист сбил 10-летнюю девочку. Ребенок в то время переходил дорогу по пешеходному переходу. К счастью, она получила лишь легкие повреждения.
- Мужчина сразу же скрылся с места ДТП. Скутерист был в красном шлеме и с рюкзаком компании Glovo.