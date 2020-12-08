Во Львове не будут проводить традиционных рождественских ярмарок: что известно
На рождественские и новогодние праздники во Львове не будут проводить традиционных ярмарок. Зато в городе установят несколько точек праздничной уличной торговли.
Город отказалось от проведения традиционных рождественских ярмарок в 2020 году. Зато на нескольких локациях обустроят точки праздничной уличной торговли, адаптированной к противоэпидемическим требованиям. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Почему во Львове не будет традиционных рождественских ярмарок
По словам директора департамента экономического развития ЛГС Ирины Кулинич, в 2020 году из-за пандемии коронавируса во Львове изменится формат традиционного рождественской ярмарки. На рождественские и новогодние праздники на нескольких небольших локациях будут проводить праздничную уличную торговлю, адаптированную к карантинным требованиям.
Это будут совсем небольшие локации, которые будут несколько в городе. Чтобы это не была только торговля в одном месте, предприниматели обратились и предложили, чтобы можно было обустроить небольшие палатки, где можно было приобрести еду или сувениры на вынос,
– рассказала Кулинич.
Где будет происходить праздничная уличная торговля
В городе определили несколько мест, где обустроят точки праздничной уличной торговли:
- возле Оперного театра,
- на улице Курбаса,
- в переулке Кривая Липа,
- в двух местах на площади Рынок,
- на улице Галицкой,
- вероятно, на улице Братьев Рогатинцев и площади Мытной.
"Если на площади Рынок в предыдущие годы на традиционной рождественской ярмарке было 130 домиков, то сейчас их будет не более 40. Также на проспекте Свободы обычно тоже было 120 – 130 домиков, сейчас же там будет где-то 14. Мы абсолютно изменили формат традиционного проведения" , – добавила чиновница.
Также Кулинич отметила, что в 2020 году львовские предприниматели обратились в горсовет касательно размещения своих длмиков праздничной торговли от 19 – 20 декабря по 20 января. Однако мэрия считает, что лучше обустроить точки торговли с 14 декабря для того, чтобы у людей раньше появился праздничное настроение.
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