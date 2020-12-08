На рождественские и новогодние праздники во Львове не будут проводить традиционных ярмарок. Зато в городе установят несколько точек праздничной уличной торговли.

Город отказалось от проведения традиционных рождественских ярмарок в 2020 году. Зато на нескольких локациях обустроят точки праздничной уличной торговли, адаптированной к противоэпидемическим требованиям. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Почему во Львове не будет традиционных рождественских ярмарок

По словам директора департамента экономического развития ЛГС Ирины Кулинич, в 2020 году из-за пандемии коронавируса во Львове изменится формат традиционного рождественской ярмарки. На рождественские и новогодние праздники на нескольких небольших локациях будут проводить праздничную уличную торговлю, адаптированную к карантинным требованиям.

Это будут совсем небольшие локации, которые будут несколько в городе. Чтобы это не была только торговля в одном месте, предприниматели обратились и предложили, чтобы можно было обустроить небольшие палатки, где можно было приобрести еду или сувениры на вынос,

– рассказала Кулинич.

Где будет происходить праздничная уличная торговля

В городе определили несколько мест, где обустроят точки праздничной уличной торговли:

возле Оперного театра,

на улице Курбаса,

в переулке Кривая Липа,

в двух местах на площади Рынок,

на улице Галицкой,

вероятно, на улице Братьев Рогатинцев и площади Мытной.

"Если на площади Рынок в предыдущие годы на традиционной рождественской ярмарке было 130 домиков, то сейчас их будет не более 40. Также на проспекте Свободы обычно тоже было 120 – 130 домиков, сейчас же там будет где-то 14. Мы абсолютно изменили формат традиционного проведения" , – добавила чиновница.

Также Кулинич отметила, что в 2020 году львовские предприниматели обратились в горсовет касательно размещения своих длмиков праздничной торговли от 19 – 20 декабря по 20 января. Однако мэрия считает, что лучше обустроить точки торговли с 14 декабря для того, чтобы у людей раньше появился праздничное настроение.