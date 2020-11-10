Во Львове вскоре откроют центр социальной поддержки "Родные" площадью около 700 квадратных метров. Здесь будут действовать 2 отдельных отделения, а также будут различные занятия для детей и арт-терапия.

Городская власть направляет максимальные усилия, чтобы в городе появились современные учреждения социальной защиты детей. В новом центре условия пребывания детей будут максимально приближены к семейным. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Садовый о важности создания современного центра для детей

По словам мэра Львова Андрея Садового, к сожалению, учреждения для детей, оставшихся без родителей, находятся в плохом состоянии. Еще с советских времен в Украине их обустроили так, будто там находятся не дети, а люди в местах лишения свободы. Однако дети, которые остались без родительской опеки должны попасть в учреждение, где царит семейная атмосфера. Именно поэтому во Львове вскоре откроют современный центр помощи.

Я себе уже представляю тех детей, которые здесь будут. Какой будет большая разница между тем, что они видели в прошлой жизни, и тем, что будут видеть сегодня. Это условия хорошего 5-звездочного отеля, здесь все самого высокого уровня, потому что это для детей. Аж слезы выступают, когда ты все это видишь и представляешь, как здесь будет обустроена жизнь,

– рассказал мэр Львова.

Садовый добавил, что он просто убежден в том, что ребенок, который попадет в такие условия, начнет переосмысливать свою жизнь и захочет, что-то в ней изменить. Львов будет выделять деньги для качественной работы нового центра. Здесь будут работать психологи, чтобы помочь ребенку перейти из одного состояния в другое.

Смотрите фото из центра социальной поддержки "Родные" / Фото Львовского горсовета

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Садовый считает, что все дети должны чувствовать семейное тепло

Помещение на улице Зеленой Львов возьмет на городской баланс. Центр будет тесно сотрудничать с фондом "Родные".

"Мы используем мировую практику, чтобы она была во Львове. Во Львове не должно быть чужих детей, каждый ребенок должен иметь тепло, защиту и опеку. Трудно спрогнозировать, что будет завтра, но здесь будет семейный дом, куда можно прийти и побыть здесь. Наша цель – ни один ребенок не должен быть в интернатах, все дети должны быть в семьях", – отметил Садовый.

По словам главы города, ребенок, который временно будет находиться в центре, должен почувствовать семейное тепло. Это, вероятно, компенсирует беспокойство, которое испытывают дети, попавшие в сложные условия.

Кратко о новом центре социальной поддержки

Центр социальной поддержки детей и семей "Родные" создали Львовский горсовет и благотворительный фонд "Родные". Фонд бесплатно передал укомплектованное помещение с ремонтом и оборудованием для детского учреждения. В центре будет действовать филиал "Родных", который бесплатно будет работать с детьми, проводить занятия по математике, английскому, арт-терапии. Также фонд "Родные" обеспечит обучение для всего персонала центра.

Смотрите видео из центра социальной поддержки "Родные":

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Какие отделения будут работать в центре "Родные"

В центре создали 2 отделения: