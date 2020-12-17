Во Львове сожгли машину детектива НАБУ, который занимался делом по "рюкзакам Авакова": фото
Во Львове 17 декабря ночью неизвестные подожгли автомобиль Skoda Oсtavia, который принадлежит детективу НАБУ. Автомобиль существенно поврежден. В бюро не исключают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива, который занимался делом о "рюкзаках Авакова".
Автомобиль подожгли на улице Мазепы около 1:26. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как тушили пожар в автомобиле детектива
- Сообщение о пожаре в автомобиле Skoda Octavia на улице Мазепы поступило чрезвычайникам около 1:26.
- Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.
- Спасателям удалось локализовать пожар в 1:39. Полностью потушили огонь в 01:42.
- В результате пожара автомобиль сильно пострадал – огонь уничтожил моторный отсек и передние колеса, а также повредил задний бампер.
- К ликвидации пожара привлекли 7 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
- В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.
- Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины
В НАБУ связывают поджог с профессиональной деятельностью детектива
Пресс-служба НАБУ в своем телеграм-канале сообщила, что авто, которое подожгли 17 декабря, принадлежит их сотруднику. В НАБУ не исключают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива.
Следователи Нацполиции открыли уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание – от 6 до 15 лет за решеткой.
НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления. Бюро просит всех свидетелей поджога обратиться в Шевченковский отдел полиции ГУ ЧП во Львовской области.
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Что известно о детективе НАБУ, которому сожгли авто
Центр противодействия коррупции в своем телеграмм-канале сообщил, что детектив, которому сожгли авто, занимался делом о "рюкзаках Авакова". Во время расследования детективы выяснили, что сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр мог организовать схему по хищению при закупке рюкзаков для бойцов АТО. Убытки этой схемы оценили в 14 миллионов гривен.
ЦПК привел интересные совпадения проблем, возникавших у людей, которые занимались делом о "рюкзаках Авакова":
- В отношении 65-летнего эксперта, которая определила убытки по делу, правоохранители открыли уголовное дело. Ей подбросили наркотики и пытались "завалить" во время спец экзамена в Минюсте.
- В отношении судьи Виктора Фомина, который выдавал НАБУ разрешения на следственные действия по делу "рюкзаков" также открыли уголовное дело из-за наезда на велосипедиста. Кроме того, Высший совет правосудия открывал в отношении него ряд дисциплинарных дел.
Теперь детективу, который занимался делом, сожгли авто. Не кажется ли вам, что кто-то может быть слишком мстителен?
– подытожили в ЦПК.
Дело "рюкзаков Авакова" / Инфографика 24 канала
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