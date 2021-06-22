Во Львове несовершеннолетний ром пытался задушить человека: видео

22 июня 2021 , 11:59
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Источник:

"Варта 1"

Во Львове произошла драка между двумя компаниями. Во время конфликта подросток пытался задушить человека.

Инцидент произошел на улице Сулимы во Франковском районе. На месте происшествия работала полиция.

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Во время драки подросток душил человека

В сети появилось видео драки на улице Сулимы. Во время конфликта несовершеннолетний ром душил человека.

Ромский ребенок душил человека,
– сообщили очевидцы.

На место происшествия вызвали полицию. Пока неизвестно, что стало причиной драки. Однако в полиции рассказали, что конфликт начался в местном магазине. После словесной перепалки оппоненты начали драться. Один из парней начал душить другого. Именно поэтому очевидцы позвонили в полицию.

Заметьте! В Киеве 20 июня агрессивный мужчина напал на парня возле подъезда. Он жестоко избил пострадавшего из-за "нестандартной внешности".

Смотрите видео драки на улице Сулимы:

 

Автор: Ольга Котів