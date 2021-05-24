Во Львове ночью звучала сирена на химзаводе: в чем причина

Во Львове в полночь 24 мая звучала сирена на химзаводе. Причиной стала неисправность блока управления в одном из цехов.

Львовский химический завод расположен на улице Раховской, 16. Работники охраны вручную отключили сирену.

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Ночью раздавалась сирена на Львовском химзаводе

На Львовском химическом заводе 24 мая около полуночи внепланово сработала электромеханическая сирена. Специалисты департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, Сиховской райадминистрации и "Укртелекома" провели расследование причин происшествия.

Причиной запуска сирены стала неисправность блока управления, установленного в одном из цехов завода, вследствие попадания в него воды. Сирена была отключена вручную работниками охраны завода,

– рассказали в ЛОГА.

Чтобы не допустить повторного включения сирены, ее и блок управления отключили от электропитания. На заводе планируют заменить устаревший блок управления на новый электронный блок. Его корпус будет иметь влагозащиту со степенью ІР68 и позволит дистанционно управлять сиреной и отслеживать ее состояние.



На химзаводе звучала сирена / Фото Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА



Причина – неисправность блока управления / Фото Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА