Во Львове банки, государственные и коммунальные учреждения в период новогодних праздников будут работать по измененному графику. В частности, с 1 по 3 января большинство учреждений будут иметь выходные дни.

В Украине 1 января – это официальный государственный выходной. Поэтому большинство львовских банков и госучреждений в этот день не будут работать, сообщает 24 канал.

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Как в период новогодних праздников будут работать "Львовоблэнерго" и "Львовводоканал"

Отделения "Львовоблэнерго" не будут работать 1 января в связи с государственным выходным. Однако львовяне могут обратиться на горячую линию учреждения по номеру 0 800 3015 68 или 5068. Сотрудники "Львовоблэнерго" даже в праздничные дни круглосуточно будут принимать вызовы.

В свою очередь, отделения "Львовводоканала" 31 декабря будут работать по сокращенному графику – до 16:00, а 1 января не будут работать вообще. Зато будет возможность обратиться на горячую линию учреждения по номеру 032 259 15 51, которая будет работать круглосуточно.

Как в период новогодних праздников будут работать ЦПАУ

Во Львове центры предоставления административных услуг 31 декабря будут работать с 09: 00 до 17: 00. В то же время 1, 2 и 3 января ЦПАУ будут иметь выходные дни. С 4 января центры начнут работать по привычному графику. Однако прием будет происходить только по предварительной записи из-за пандемии коронавируса.



ЦПАУ 1–3 января будут выходные / Фото Львовского горсовета