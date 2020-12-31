Во Львове в новогодние праздники банки и госучреждения будут работать по измененному графику
Во Львове банки, государственные и коммунальные учреждения в период новогодних праздников будут работать по измененному графику. В частности, с 1 по 3 января большинство учреждений будут иметь выходные дни.
В Украине 1 января – это официальный государственный выходной. Поэтому большинство львовских банков и госучреждений в этот день не будут работать, сообщает 24 канал.
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Как в период новогодних праздников будут работать "Львовоблэнерго" и "Львовводоканал"
- Отделения "Львовоблэнерго" не будут работать 1 января в связи с государственным выходным. Однако львовяне могут обратиться на горячую линию учреждения по номеру 0 800 3015 68 или 5068. Сотрудники "Львовоблэнерго" даже в праздничные дни круглосуточно будут принимать вызовы.
- В свою очередь, отделения "Львовводоканала" 31 декабря будут работать по сокращенному графику – до 16:00, а 1 января не будут работать вообще. Зато будет возможность обратиться на горячую линию учреждения по номеру 032 259 15 51, которая будет работать круглосуточно.
Как в период новогодних праздников будут работать ЦПАУ
Во Львове центры предоставления административных услуг 31 декабря будут работать с 09: 00 до 17: 00. В то же время 1, 2 и 3 января ЦПАУ будут иметь выходные дни. С 4 января центры начнут работать по привычному графику. Однако прием будет происходить только по предварительной записи из-за пандемии коронавируса.
ЦПАУ 1–3 января будут выходные / Фото Львовского горсовета
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Как в период новогодних праздников будут работать банки
- На сайте Нацбанка сообщили, что 31 декабря через систему электронных платежей будут осуществлять только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу.
- Также будут осуществлять платежи от участников СЭП в Нацбанк и органы Государственной казначейской службы и платежи в обратном направлении. Банковский день закончится в 13: 00.
- С 1 по 3 января в банках будут выходные дни. Все операции, которые зарегистрируют в эти дни, будут выполнять 4 января, потому что именно тогда банки полноценно начнут работать.
Как в период новогодних праздников будут работать сервисные центры МВД
Сервисные центры МВД 31 декабря будут работать по сокращенному графику – с 9:00 до 17:00. А 1–3 января будут выходные. 4 января центры будут работать также по сокращенному графику – с 9:00 до 16:45. А уже с 5 января они полностью восстановят свою работу.
Сервисные центры МВД не будут работать с 1 по 3 января / Фото сервисных центров МВД
Как в период новогодних праздников будет работать горячая линия города Львова
Горячая линия города Львова будет работать круглосуточно. Сообщить о проблемах в городе можно позвонив на номер 15–80 или написав на фейсбук-страницу "Горячей линии города Львова". Звонки бесплатные со всех мобильных операторов.
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