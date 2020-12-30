Во Львове в новогоднюю ночь трамваи будут курсировать дольше, чем обычно. Также изменилось расписание движения автобусов в период рождественских и новогодних праздников.

Во Львове трамваи № 2, 3, 6 и 8 в новогоднюю ночь будут курсировать дольше. Зато 1 и 7 января автобусы № 1А, 2А, 45 не будут курсировать вообще. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как будут курсировать трамваи в новогоднюю ночь

В ЛКП "Львовэлектротранс" сообщили, что 31 декабря львовские трамваи № 2, 3, 6 и 8 будут курсировать дольше, чем обычно.

Для удобства жителей Львова и гостей города в новогоднюю ночь четыре трамвайных маршрута будут курсировать до 03:00. Зато в течение пятницы, 1 января 2021 года, трамваи будут курсировать в соответствии с графиком выходного дня,

– рассказал директор ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Свищо.

Эти трамваи курсируют по следующим направлениям:

трамвай № 2 – улица Коновальца – улица Пасечная;

трамвай № 3 – площадь Соборная – "Аквапарк";

трамвай № 6 – Железнодорожный вокзал – улица Миколайчука,

трамвай № 8 – площадь Соборная – улица Вернадского.

Расписание движения автобусов на Новый год и Рождество

ЛК АТП № 1 подготовило графики движения автобусов на Новый год и Рождество. Так, 1 и 7 января маршруты № 1А, 2А, 45 не будут курсировать.

Автобус № 8А будет курсировать по графику выходного дня. Зато маршруты 3А, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 37, 46, 47А, 52 будут курсировать по специальным графикам.

Смотрите расписание движения автобусов на Новый год и Рождество / Фото ЛК АТП № 1