Во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере, расположенный на площади Кропивницкого. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля.

Источник: фейсбук Андрея Садового

Мэр Львова сообщил, что в ближайшие часы сотрудники коммунальных служб выполнят работы по очистке памятника.

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Садовый: Надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску

Андрей Садовый отметил, что не знает цель злоумышленников, которые это сделали. Впрочем надеется, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску.

Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и важное место в истории Украины невозможно закрасить краской,

– подчеркнул мэр Львова.

Он также добавил, что соответствующее заявление уже направили в полицию.



Памятник Степану Бандере во Львове облили краской / Фото из фейсбука Андрея Садового

Что говорят в полиции

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 5 февраля в 2:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого.

Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников, причастных к повреждению памятника. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы – до 4 лет.