Во Львове неизвестные облили краской памятник Степану Бандере: фото
Во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере, расположенный на площади Кропивницкого. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля.
Источник: фейсбук Андрея Садового
Мэр Львова сообщил, что в ближайшие часы сотрудники коммунальных служб выполнят работы по очистке памятника.
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Садовый: Надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску
Андрей Садовый отметил, что не знает цель злоумышленников, которые это сделали. Впрочем надеется, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску.
Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и важное место в истории Украины невозможно закрасить краской,
– подчеркнул мэр Львова.
Он также добавил, что соответствующее заявление уже направили в полицию.
Памятник Степану Бандере во Львове облили краской / Фото из фейсбука Андрея Садового
Что говорят в полиции
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что 5 февраля в 2:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого.
Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников, причастных к повреждению памятника. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.
По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "хулиганство".
В случае доказательства вины, злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы – до 4 лет.
Кто такой Степан Бандера?Один из ключевых идеологов украинского националистического движения. После раскола ОУН Бандера был главой Провода ОУН-Б.
Вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года.
Бандеру заключали в берлинской тюрьме за свою деятельность. Умер мужчина в 1959 году в Мюнхене от пули российского агента.
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