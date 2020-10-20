Львовский облсовет закупит для школ более 3 тысяч экземпляров "Дела Василия Стуса"
Львовский областной совет планирует закупить 3,5 тысячи экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Книги передадут в школы Львовщины и Луганщины.
Сейчас Львовский облсовет ведет переговоры с издательством по закупке книг. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Актуально "Дело Василия Стуса": что стоит знать о книге, которую суд запретил из-за Медведчука
Облсовет потратит на закупку более 900 тысяч гривен
После обнародования материалов дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" все экземпляры, которые были в наличии, раскупили в считанные минуты. Сейчас пока приговор суда еще не действует, издательство готовит к выпуску дополнительный тираж.
Президиум Львовского облсовета 19 октября приняла решение закупить 3,5 тысячи экземпляров запрещенного судом "Дела Василия Стуса". Книги передадут в школы и библиотеки Львовской и Луганской областей.
Мы хотим провести открытые торги на закупку 3,5 тысячи экземпляров этой книги. Я разговаривал с издательством, оно готово к середине ноября их напечатать. Цена книги 260 гривен, именно такую цену мы поставим на торги. Сегодня будет обнародован проект решения изменений областного бюджета,
– рассказал председатель облсовета Александр Ганущин.
По расчетам, на закупку 3,5 тысячи книг "Дело Василия Стуса" Львовский облсовет потратит 910 тысяч гривен.
Коротко о запрете "Дела Василия Стуса"
- 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса", которую написал журналист и историк Вахтанг Кипиани. Продажа книги разрешен только с согласия председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука.
- Суд признал, что некоторые фразы в книге "нарушают честь и достоинство" Медведчука.
- Решение принимала скандальная судья Марина Заставенко из Донецка. В 2017 году ее хотели уволить за связи с так называемой "ДНР".
- Городской председатель Львова Андрей Садовый призвал городские книжные магазины "не бояться" и не изымать из продажи Дело Василия Стуса.
- Несмотря на запрет суда издательство Vivat решило напечатать еще один тираж книги "Дело Василия Стуса", так как решение по иску Медведчука еще не вступило в силу.