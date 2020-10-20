Львовский областной совет планирует закупить 3,5 тысячи экземпляров книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Книги передадут в школы Львовщины и Луганщины.

Сейчас Львовский облсовет ведет переговоры с издательством по закупке книг. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Облсовет потратит на закупку более 900 тысяч гривен

После обнародования материалов дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса" все экземпляры, которые были в наличии, раскупили в считанные минуты. Сейчас пока приговор суда еще не действует, издательство готовит к выпуску дополнительный тираж.

Президиум Львовского облсовета 19 октября приняла решение закупить 3,5 тысячи экземпляров запрещенного судом "Дела Василия Стуса". Книги передадут в школы и библиотеки Львовской и Луганской областей.

Мы хотим провести открытые торги на закупку 3,5 тысячи экземпляров этой книги. Я разговаривал с издательством, оно готово к середине ноября их напечатать. Цена книги 260 гривен, именно такую ​​цену мы поставим на торги. Сегодня будет обнародован проект решения изменений областного бюджета,

– рассказал председатель облсовета Александр Ганущин.

По расчетам, на закупку 3,5 тысячи книг "Дело Василия Стуса" Львовский облсовет потратит 910 тысяч гривен.

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