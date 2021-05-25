По информации ЛКП "Львовэлектротранс", сейчас на улице Выговского продолжаются аварийные ремонтные работы по замене контактной сети. Поэтому 3 львовских троллейбуса временно изменили свой маршрут.

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Троллейбусы № 23, 23а и 30 курсируют по измененному маршруту

В "Львовэлектротрансе" рассказали, что на улице Выговского оборвалась контактная сеть.

Сейчас на месте работают 2 ремонтные бригады. Просим прощения у жильцов за временные неудобства. Постараемся максимально оперативно выполнить работы и восстановить движение троллейбусов по привычным маршрутам,

– говорится в сообщении.

Троллейбусы № 23 и 23а курсируют до улицы Княгини Ольги, а троллейбус №30 – на улицу Ряшевскую, а в обратном направлении едет по улице Городоцкой.



На улице Выговского случился обрыв контактной сети / "Варта 1"