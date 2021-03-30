Из-за локдауна во Львове ограничили курсирование общественного транпорта. Теперь он будет ездить только в режиме спецперевозок.

Такое решение приняла городская комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Дело в том, что во Львове – сложная ситуация с коронавирусом.

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Как будет работать транспорт

В транспорте будут перевозить только определенную категорию граждан, в частности, тех работников, которые обеспечивают жизнедеятельность города:

медики,

работники продуктовых магазинов, банков, сферы энерго- и водоснабжения,

работники социальных служб, прокуратуры и тому подобное.

Также в общественном транспорте временно не будут перевозить льготников.

Локдаун во Львове: что нужно знать

Усиленный карантин во Львове продлили до 12 апреля. Жесткие ограничения будут действовать и в дальнейшем. Например, закрыты торговые центры, кафе и рестораны. Кроме того, теперь все детские сады города будут работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.

Заметим, из-за нарушения карантина закрыли несколько магазинов:

"Эпицентр" по адресу улица Богдана Хмельницкого, 188;

"Ева" на проспекте Черновола, 1;

"МакДональдз" на проспекте Шевченко, 7

"Братиська" по адресу улица Сечевых Стрельцов, 3;

"Гребуче Ябко" по адресу улица Староеврейская, 20;

"Йоки", по адресу улица Гнатюка, 12а;

"Малевич", на проспекте Черновола, 2.