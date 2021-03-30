Во Львове в общественный транспорт будут пускать только по пропускам
Из-за локдауна во Львове ограничили курсирование общественного транпорта. Теперь он будет ездить только в режиме спецперевозок.
Источник:телеграм Андрея Садового
Такое решение приняла городская комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Дело в том, что во Львове – сложная ситуация с коронавирусом.
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Как будет работать транспорт
В транспорте будут перевозить только определенную категорию граждан, в частности, тех работников, которые обеспечивают жизнедеятельность города:
- медики,
- работники продуктовых магазинов, банков, сферы энерго- и водоснабжения,
- работники социальных служб, прокуратуры и тому подобное.
Также в общественном транспорте временно не будут перевозить льготников.
Локдаун во Львове: что нужно знать
Усиленный карантин во Львове продлили до 12 апреля. Жесткие ограничения будут действовать и в дальнейшем. Например, закрыты торговые центры, кафе и рестораны. Кроме того, теперь все детские сады города будут работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.
Заметим, из-за нарушения карантина закрыли несколько магазинов:
- "Эпицентр" по адресу улица Богдана Хмельницкого, 188;
- "Ева" на проспекте Черновола, 1;
- "МакДональдз" на проспекте Шевченко, 7
- "Братиська" по адресу улица Сечевых Стрельцов, 3;
- "Гребуче Ябко" по адресу улица Староеврейская, 20;
- "Йоки", по адресу улица Гнатюка, 12а;
- "Малевич", на проспекте Черновола, 2.
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