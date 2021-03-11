Во Львове планируют увеличить количество коек для больных коронавирусом. Депутаты горсовета 11 марта проголосовали за создание отдельной медкомиссии, которая проанализирует пригодность медучреждений города для обустройства временных госпиталей.

По словам мэра Львова Андрея Садового, временные госпитали создадут в 8 городской клинической больнице и больнице скорой помощи, так как там есть реанимационные отделения. Больных с менее сложными заболеваниями переведут в стационары 5 львовских поликлиник.

Актуально Коронавирус во Львове: сколько новых больных и занятых коек в больницах

Во Львове создают комиссию для проверки поликлиник

По словам Садового, депутаты Львовского горсовета 11 марта проголосовали за создание отдельной медицинской комиссии. Она должна осмотреть поликлиники города и проанализировать пригодность медучреждений для обустройства временных госпиталей для больных коронавирусом.

Мы хотим увеличить количество коек для больных COVID-19 во Львове. Для этого нужно освободить больницы от пациентов с менее сложными заболеваниями. Их планируем перевести в дневные стационары поликлиник, которые должны на время карантина работать 24/7,

– рассказал мэр.

Городской голова добавил, что таким образом в апреле Львов получит 700 дополнительных койкомест для больных коронавирусом.

Обратите внимание! По словам Садового, ситуация с коронавирусом во Львове довольно тревожная. В течение 2 недель в медучреждения города попадало больше больных, чем выписывали.