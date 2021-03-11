Во Львове обустроят временные госпитали для больных коронавирусом, – Садовый
Во Львове планируют увеличить количество коек для больных коронавирусом. Депутаты горсовета 11 марта проголосовали за создание отдельной медкомиссии, которая проанализирует пригодность медучреждений города для обустройства временных госпиталей.
Источник:фейсбук Андрея Садового
По словам мэра Львова Андрея Садового, временные госпитали создадут в 8 городской клинической больнице и больнице скорой помощи, так как там есть реанимационные отделения. Больных с менее сложными заболеваниями переведут в стационары 5 львовских поликлиник.
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Во Львове создают комиссию для проверки поликлиник
По словам Садового, депутаты Львовского горсовета 11 марта проголосовали за создание отдельной медицинской комиссии. Она должна осмотреть поликлиники города и проанализировать пригодность медучреждений для обустройства временных госпиталей для больных коронавирусом.
Мы хотим увеличить количество коек для больных COVID-19 во Львове. Для этого нужно освободить больницы от пациентов с менее сложными заболеваниями. Их планируем перевести в дневные стационары поликлиник, которые должны на время карантина работать 24/7,
– рассказал мэр.
Городской голова добавил, что таким образом в апреле Львов получит 700 дополнительных койкомест для больных коронавирусом.
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