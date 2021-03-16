366 дополнительных коек для больных ковидом во Львове: Садовый рассказал, где будет госпиталь
На Львовщине уже вторую неделю растет количество больных COVID-19. Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе обустроят дополнительные койкоместа в поликлиниках для госпитализации.
Источник:Фейсбук Андрея Садового
Из-за роста заболеваемости городская комиссия по чрезвычайным ситуациям планирует разместить ковидные госпитали. На первом этапе планируют создать 366 коек в 5 больницах.
К теме Во Львове начинает действовать первый этап локдауна, – Садовый
Где обустроят дополнительные кровати
- амбулаторное отделение, которое располагается в 8-й больнице – 36 коек;
- 2 поликлиническое отделение на улице Мазепы – 150 коек;
- 4 поликлиника на проспекте Красной Калины – 60 коек;
- 2 поликлиника на улице Симоненко – 70 коек;
- 10 клиническая больница на улице Бой-Желенского – 50 коек.
Какова ситуация с коронавирусом во Львове
За минувшие сутки, 15 марта, на Львовщине зарегистрировано рекордное количество больных – 1 065 человек, из них во Львове – 616 инфицированных. В то же время 79 человек госпитализировали.
Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро,
– сообщил Андрей Садовый.
Более 600 больных находятся в стационаре, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом.
Мэр призвал горожан расчетливо планировать свое свободное время, воздержаться от мест большого скопления людей. Он добавил, что "больничная палата – не лучшее место для встречи после вечеринки".
Поделиться новостью