На Львовщине уже вторую неделю растет количество больных COVID-19. Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе обустроят дополнительные койкоместа в поликлиниках для госпитализации.

Из-за роста заболеваемости городская комиссия по чрезвычайным ситуациям планирует разместить ковидные госпитали. На первом этапе планируют создать 366 коек в 5 больницах.

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Где обустроят дополнительные кровати

амбулаторное отделение, которое располагается в 8-й больнице – 36 коек;

2 поликлиническое отделение на улице Мазепы – 150 коек;

4 поликлиника на проспекте Красной Калины – 60 коек;

2 поликлиника на улице Симоненко – 70 коек;

10 клиническая больница на улице Бой-Желенского – 50 коек.

Какова ситуация с коронавирусом во Львове

За минувшие сутки, 15 марта, на Львовщине зарегистрировано рекордное количество больных – 1 065 человек, из них во Львове – 616 инфицированных. В то же время 79 человек госпитализировали.

Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро,

– сообщил Андрей Садовый.

Более 600 больных находятся в стационаре, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом.

Мэр призвал горожан расчетливо планировать свое свободное время, воздержаться от мест большого скопления людей. Он добавил, что "больничная палата – не лучшее место для встречи после вечеринки".

Обратите внимание! Львов находится в оранжевой карантинной зоне. Количество заболевших выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей. Львовских школьников перевели на дистанционное обучение. А министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Львовская область уверенно движется к красной зоне.