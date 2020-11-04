Во Львове возле озера на улице Панча до 2022 года обустроят общественное пространство за 28,7 миллиона гривен. Озеро искусственно наполнят водой, а вокруг его берегов создадут смотровую террасу.

Проект общественного пространства создали в ЛКП "Институт пространственного развития". Очищать озеро на улице Панча начали еще в 2019 году. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Что будет вокруг озера на Панча

По проекту, на территории нового общественного пространства будет 2 водоема на разных уровнях. Под камышовым мостом создадут водопад.

Озеро искусственно будут наполнять водой, потому что сейчас специалисты не нашли естественного источника питания.

Вокруг озера установят скамейки, лежаки и локальные зоны с уличными креслами.

Также создадут детскую площадку в стиле подводного мира. Там установят лазанки-водоросли, кораблик для детей и смотровую террасу.



Возле озера установят скамейки и кресла / визуализация ЛКП "Институт пространственного развития"

Обратите внимание! Озеро на улице Панча – это искусственный водоем, который возник в 50 – 80 годах XX века во время подготовки территории под застройку многоэтажками. Озеро питается от грунтовых и дождевых вод. Сейчас оно очень заброшенное.

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Когда закончат реконструкцию общественного пространства на Панча

Чистить озеро начали в 2019 году. В том же году проект восстановления пространства вокруг него одержал победу Общественного бюджета-2020. Проект создала львовянка Наталья Процак.

Шевченковская райадминистрация объявила тендер на выполнение работ по реконструкции озера. Предварительная стоимость проекта – 28,7 миллиона гривен. Общественное пространство на улице Панча должны создать к 2022 году.

Смотрите фото проекта нового общественного пространства на улице Панча / визуализация ЛКП "Институт пространственного развития"