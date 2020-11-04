Во Львове обустроят новое общественное пространство за 28,7 миллиона гривен: фото
Во Львове возле озера на улице Панча до 2022 года обустроят общественное пространство за 28,7 миллиона гривен. Озеро искусственно наполнят водой, а вокруг его берегов создадут смотровую террасу.
Проект общественного пространства создали в ЛКП "Институт пространственного развития". Очищать озеро на улице Панча начали еще в 2019 году. Об этом сообщил ZAXID.NET.
Читайте также Как будет выглядеть обновленная площадь перед центром Довженко во Львове: детали
Что будет вокруг озера на Панча
- По проекту, на территории нового общественного пространства будет 2 водоема на разных уровнях. Под камышовым мостом создадут водопад.
- Озеро искусственно будут наполнять водой, потому что сейчас специалисты не нашли естественного источника питания.
- Вокруг озера установят скамейки, лежаки и локальные зоны с уличными креслами.
- Также создадут детскую площадку в стиле подводного мира. Там установят лазанки-водоросли, кораблик для детей и смотровую террасу.
Возле озера установят скамейки и кресла / визуализация ЛКП "Институт пространственного развития"
Интересно Львовская власть направила 126 миллионов гривен на ремонт в детсадах: детали
Когда закончат реконструкцию общественного пространства на Панча
Чистить озеро начали в 2019 году. В том же году проект восстановления пространства вокруг него одержал победу Общественного бюджета-2020. Проект создала львовянка Наталья Процак.
Шевченковская райадминистрация объявила тендер на выполнение работ по реконструкции озера. Предварительная стоимость проекта – 28,7 миллиона гривен. Общественное пространство на улице Панча должны создать к 2022 году.
Смотрите фото проекта нового общественного пространства на улице Панча / визуализация ЛКП "Институт пространственного развития"
Поделиться новостью