Во Львове на улице Садовой обвалилась кровля одноэтажной пристройки к двухэтажному частному дому. В результате погиб человек.

Это произошло 13 февраля в 10:36. Разрушение кровли пристройки произошло на площади 12 квадратных метров. Читайте также Во Львове трамвай сбил водителя другого трамвая: полиция проводит расследование На место прибыли спасатели, в 11:20 под завалами они нашли тело погибшего мужчины. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Заметим, что к ликвидации последствий обвала привлекли 14 чрезвычайников и 3 единицы спецтехники. Чрезвычайные происшествия на Львовщине Накануне во Львове случился пожар в отделении "Альфа-Банка". По одной из версий местных правоохранителей, это мог быть поджог.

Ранее во Львовской области полностью сгорела пилорама. Пожар произошел в селе Прислип Самборского района. К счастью, жертв нет.