Во Львове пьяный мужчина без водительских прав разбил 3 авто / Фото из открытых источников

Во Львове 14 января на улице Патона произошло ДТП – очень пьяный водитель ВАХ 21093 въехал в BMW 525, а та, в свою очередь, врезалась в Audi Q5. Оказалось, что у виновника аварии не было даже водительских прав – их забрали еще в 2018 году.