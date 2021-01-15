Во Львове очень пьяный водитель без прав разбил 3 машины: фото
Во Львове 14 января на улице Патона произошло ДТП – очень пьяный водитель ВАХ 21093 въехал в BMW 525, а та, в свою очередь, врезалась в Audi Q5. Оказалось, что у виновника аварии не было даже водительских прав – их забрали еще в 2018 году.
Инцидент произошел около 18:30. Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала значительное превышение – 2.85 промилле. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчина разбил 3 машины
- Около 18:30 патрульных вызвали на улицу Патона, где произошло ДТП с участием 3 автомобилей.
- Полицейские выяснили, что водитель ВАХ 21093 не соблюдал дистанцию и столкнулся с автомобилем BMW 525.
- Он, в свою очередь, по инерции ударил Audi Q5.
- 28-летний водитель-виновник был очень пьян.
- Проверка на устройстве Drager показала результат 2,85 промилле.
Drager показал значительное превышение алкоголя / Фото патрульной полиции Львовщины
Патрульные составили на водителя 2 протокола
Пьяный мужчина вместо водительского удостоверения дал патрульным паспорт. Правоохранители установили, что в апреле 2018 года Железнодорожного районный суд Львова лишил львовянина водительских прав на 3 года.
На нарушителя составили 2 протокола: за управление автомобилем в состоянии опьянения и за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП. Рапорт, о невыполнении решения суда водителем, патрульные передали в Железнодорожный отдел полиции.
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