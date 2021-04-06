Во Львове очень пьяный водитель предъявил вместо документов колбасу: фото
Во Львове очень пьяный водитель предъявил вместо документов колбасу / Pitbull Lviv
Во Львове 5 апреля патрульные остановили очень пьяного водителя. Мужчина отказался проходить проверку на состояние опьянения и предъявил правоохранителям колбасу вместо документов.
Источник:Pitbull Lviv
Из-за сильного алкогольного опьянения водитель не мог подуть в Drager. На проверку в медучреждение он ехать не хотел, ведь боялся заразиться коронавирусом.
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Пьяный водитель предъявил колбасу вместо документов
- Вечером 5 апреля в оперативном чате общественной организации Pitbull Lviv сообщили о пьяном водителе возле продуктового магазина на улице Под Голоском.
- Уже через несколько минут мужчину остановили патрульные.
- Водитель был очень пьян. Вместо документов он предъявил правоохранителям колбасу, которую только что купил в магазине.
- Когда водитель наконец нашел документы, то положил колбасу в кошелек.
- Состояние мужчины даже не позволило ему пройти осмотр – он физически не мог подуть в Drager.
- Ехать в больницу нарушитель отказался, потому что очень боялся подхватить COVID-19.
- Патрульные составили на мужчину постановление за отказ от прохождения проверки на состояние алкогольного опьянения.
Водителя остановили на улице Под Голоском / Фото Pitbull Lviv
На нарушителя составили постановление / Фото Pitbull Lviv
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