Во Львове 5 апреля патрульные остановили очень пьяного водителя. Мужчина отказался проходить проверку на состояние опьянения и предъявил правоохранителям колбасу вместо документов.

Из-за сильного алкогольного опьянения водитель не мог подуть в Drager. На проверку в медучреждение он ехать не хотел, ведь боялся заразиться коронавирусом. Интересно Во Львове пьяный виновник ДТП пытался откупиться от патрульных за 1000 долларов: видео Пьяный водитель предъявил колбасу вместо документов Вечером 5 апреля в оперативном чате общественной организации Pitbull Lviv сообщили о пьяном водителе возле продуктового магазина на улице Под Голоском.

Уже через несколько минут мужчину остановили патрульные.

Водитель был очень пьян. Вместо документов он предъявил правоохранителям колбасу, которую только что купил в магазине.

Когда водитель наконец нашел документы, то положил колбасу в кошелек.

Состояние мужчины даже не позволило ему пройти осмотр – он физически не мог подуть в Drager.

Ехать в больницу нарушитель отказался, потому что очень боялся подхватить COVID-19.

Патрульные составили на мужчину постановление за отказ от прохождения проверки на состояние алкогольного опьянения. Водителя остановили на улице Под Голоском / Фото Pitbull Lviv

На нарушителя составили постановление / Фото Pitbull Lviv