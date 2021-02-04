Во Львове планируют назвать одну из улиц города в честь бойца 80-й десантно-штурмовой бригады, врача, защитника Донецкого аэропорта и Героя Украины Игоря Зинич.а Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что, вероятно, это сделают на День города.

Источник: Львовский горсовет

Садовый 4 февраля встретился с участником войны на Востоке Украины, защитником Донецкого аэропорта Олегом Высочанским. Во время встречи они обсудили инициативу назвать ко Дню города одну из улиц в честь Игоря Зинича.

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Какую улицу планируют назвать в честь Зинича

Садовый поддержал предложение назвать одну из львовских улиц в честь Зинича и предложил сделать это ко Дню города.

У нас есть такая традиция, что мы каждый год ко Дню города, который мы празднуем в мае, даем название той или иной улице. Поэтому очень достойное будет предложение, чтобы мы назвали улицу в честь Игоря Зинича,

– отметил мэр.

По словам Высочанского, военные предлагают назвать в честь Зинича одну из новых улиц города.

"Мы бы не хотели называть старые улицы именами новых Героев. В новых кварталах есть новые улицы, можно переименовывать. Новая история Украины, новые герои, поэтому должны быть новые улицы, новые муралы, инсталляции", – отметил Высочанский.

По мнению Садового, в рамках развития новых микрорайонов можно найти оптимальный вариант. И пока идет война на Востоке, во Львове будут называть улицы именами новейших Героев.

Мы примем соответствующие решения о том, что до тех пор, пока продолжается война, мы даем названия улицам новых Героев. Поэтому пока оставляем в стороне другие предложения, ведь в год, как правило, мы даем название только одной улице,

– подытожил мэр.

Коротко об Игоре Зиниче