В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета сообщили, что с 11 января движение транспорта на улице Пасечной ограничат. Причиной ограничения будет прокладка новой водопроводной сети.

Движение транспорта ограничат с 8:00 11 января. Ремонтные работы будет проводить ООО "Будівельний Регіон". Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что известно об ограничении движения транспорта на Пасечной

В связи с проведением ремонтных работ по прокладке водопроводной сети, с 8:00 11 января до 20:00 13 января ограничат движение транспорта на улице Пасечной, 3.

Работы проводит ООО "Будівельний Регіон".



Во Львове с 11 января ограничат движение транспорта на Пасечной / Фото Львовского горсовета