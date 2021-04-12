Во Львове ограничили движение транспорта на улице Торфяной: схема объезда
Из-за строительства нового ЖК на улице Замарстыновской во Львове временно ограничат движение транспорта на улице Торфяной. Ограничение будет действовать в течение 5 дней – до 17 апреля.
Источник:Львовский горсовет
Движение транспорта временно ограничили возле дома №5. Там нельзя будет проехать с 8:00 12 апреля до 20:00 17 апреля.
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Движение транспорта ограничили из-за строительства
Движение транспорта на Торфяной возле дома №5 ограничили в связи со строительством многоквартирного дома на улице Замарстыновской, 127. Работы проводит ООО "Соната Сервис Групп".
Ограничение будет действовать в течение 5 дней – с 08.00 12 апреля до 20:00 17 апреля. Объезд данного участка дороги будет происходить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения
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