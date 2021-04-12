Из-за строительства нового ЖК на улице Замарстыновской во Львове временно ограничат движение транспорта на улице Торфяной. Ограничение будет действовать в течение 5 дней – до 17 апреля.

Движение транспорта временно ограничили возле дома №5. Там нельзя будет проехать с 8:00 12 апреля до 20:00 17 апреля.

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Движение транспорта ограничили из-за строительства

Движение транспорта на Торфяной возле дома №5 ограничили в связи со строительством многоквартирного дома на улице Замарстыновской, 127. Работы проводит ООО "Соната Сервис Групп".

Ограничение будет действовать в течение 5 дней – с 08.00 12 апреля до 20:00 17 апреля. Объезд данного участка дороги будет происходить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения

Обратите внимание! На улице Степана Бандеры сейчас активно продолжаются ремонтные работы. Специалисты работают на участке дороги от улицы Героев УПА до Городецкой, поэтому там также ограничили движение транспорта. Завершить ремонт этой части планируют летом.



Объезд будет происходить согласно схеме / Фото ЛГС