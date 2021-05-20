Причина отключения воды – переподключение нового водопровода на улице Степана Бандеры, замена водозапорной арматуры и другие плановые ремонтные работы. Водоснабжение планируют восстановить к 20:00.
Актуально Во Львове на месяц выключили горячую воду: начались традиционные гидравлические испытания
Где во Львове не будет воды с 9:30 до 20:00
- улица Архитекторская – все дома;
- улица Библиотечная - все дома;
- улица Вийтовича - все дома;
- улица Каменщиков - все дома;
- улица Карпинского – все дома;
- площадь Кропивницкого - все дома;
- улица Крушельницкой – все дома;
- улица Матейка - все дома;
- улица Меретина – все дома;
- улица Ангеловича – все дома;
- улица Митрополита Андрея - все дома;
- улица Новаковского – все дома;
- улица Озаркевича – все дома;
- улица Профессорская – все дома;
- улица Рылеева - все дома;
- улица Сеченова - все дома;
- площадь Святого Юра - все дома;
- улица Словацкого – все дома;
- улица Техническая - все дома;
- улица Устияновича – все дома;
- площадь Шашкевича – все дома;
- улица Шептицких – все дома;
- улица Бандеры – дома № 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- улица Городецкая – дома № 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125;
- улица Дорошенко – дома № 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 71, 73.
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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 17:00
- улица Ефремова – дома № 75, 83, 85;
- улица Окружная – дом № 8;
- улица Выговского – дома № 83,89;
- улица Барвинок – дом № 1;
- улица Сечевых Стрельцов, дом № 10;
- улица Барвинских – дом № 2;
- Звездная - все дома.
Где во Львове не будет воды с 12:00 до 15:00
- улица Владимира Великого – дома № 35, 35а, 37, 39, 39/5, 41, 43, 47, 47, 49, 49, 49а;
- улица Троллейбусная – дома № 2, 4, 6, 8;
- улица Банковская – все дома;
- улица Вороного – все дома;
- улица Дорошенко - все дома;
- улица Ковжуна – все дома;
- улица Листа - все дома;
- улица Тихая - все дома;
- улица Томашевского – все дома;
- улица Чайковского – все дома;
- площадь Яворского - все дома;
- проспект Свободы – дома № 1/3, 1/3, 3, 5, 7.
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Где во Львове не будет воды с 12:00 до 16:00
- улица Вернадского – дома № 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
- улица Драгана – дома № 11, 17, 19, 21;
- улица Скрипника – дом № 39;
- проспект Красной Калины – дома № 106, 108, 110, 112, 114.