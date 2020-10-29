Во Львове из-за карантина из 5 городской клинической больницы выписали онкобольного 25-летнего мужчину. Через несколько дней он умер. Львовская прокуратура открыла уголовное производство из-за смерти пациента.

Руководство 5 больницы также проведет служебное расследование. Однако в медучреждении отметили, что мужчину просто направили на самоизоляцию, потому что он контактировал с больными коронавирусом. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Почему мужчину направили из больницы домой

Львовянин лечился в 5 городской клинической больнице из-за кровоизлияния. Однако его пришлось выписать, потому что в медучреждении начался карантин.

Позже мужчину положили в больницу по месту жительства в Пустомытах. Там у 25-летнего онкобольного пациента обнаружили коронавирус. Через несколько дней он умер. Родственники львовянина обвиняют в его смерти врачей.

25-летний Олег Кулиняк имел онкологическую болезнь. Недавно у него произошло кровоизлияние и он находился на лечении в 5-й городской больнице Львова. Во время прохождения лечения Олег подхватил коронавирус. Заразился он от другого пациента, который находился в больнице,

– рассказала СМИ жена умершего.

Что говорят врачи

По словам главного врача 5 городской больницы Андрея Мыськива, в медучреждении уже создали комиссию для проведения служебного расследования. Также в больнице будут проверять факты, которые опубликовали в соцсетях.

Мыскив рассказал, что мужчина попал в больницу с острой лейкемией. Он пробыл в медучреждении в течение недели. Однако, когда в больнице обнаружили очаг больных COVID-19, пациента выписали и направили на самоизоляцию как контактного человека.

"Всем пациентам отобрали ПЦР-анализы, у кого был положительный тест, тех направили в другие медучреждения, которые лечат таких пациентов. Тех, у которых не был обнаружен COVID-19, направили на самоизоляцию. Насколько мне известно, у этого пациента не был выявлен возбудитель коронавируса и его направили на самоизоляцию", – добавил Мыскив.

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Прокуратура начинает расследовать смерть мужчины

Львовская прокуратура узнала о смерти мужчины из СМИ и начала расследование за неоказание помощи больному медработником, что повлекло смерть.

Основанием для начала уголовного производства стала информация в СМИ о бездействии врачей одной из городских клинических больниц Львова, в которой за несколько дней до смерти находился пациент и из которой его выписали без предоставления надлежащей медпомощи, в результате чего мужчина умер 22 октября,

– сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

Обратите внимание! С 2 ноября в 5 городской клинической больнице начнут лечить больных коронавирусом. Там уже обустроили 80 коек для пациентов с COVID-19.