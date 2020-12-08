Шевченковский райсуд Львова оштрафовал администратора "Хмельного дома Роберта Домса" на 17 тысяч гривен. Женщину признали виновной в нарушении карантина выходного дня.

Несмотря на запрет правительства "Хмельной дом Роберта Домса" работал в выходные. Поэтому в заведение посетили полицейские и составили на администратора протокол за нарушение карантина выходного дня. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как на администратора составили протокол за нарушение карантина

"Хмельной дом Роберта Домса" на улице Клепаривской 14 ноября принимал посетителей несмотря на запрет правительства.

Именно в этот день начался карантин выходного дня, поэтому все рестораны, пабы и кафе должны были быть закрыты или работать только на доставку.

Правоохранители наведались в "Хмельной дом Роберта Домса" около 22:00.

Они зафиксировали, что заведение принимает посетителей, поэтому на администратора составили протокол за нарушение карантина выходного дня.

Как проходил суд

Во время судебного заседания администратор заявила, что она является лишь наемным работницей, поэтому не может решать, когда заведение закрывается, а когда – нет. Женщина свою вину не признавала. Она добавила, что правоохранители составили на нее протокол с нарушениями.

Однако судья Шевченковского райсуда Руслан Езерский признал женщину виновной, опираясь на голословность непризнания вины, которое опровергает админпротокол. Суд оштрафовал женщину на 17 тысяч гривен.

Директор паба "Хмельной дом Роберта Домса" Роман Заяц заявил, что на решение суда обязательно подадут апелляцию.

Интересно! Недавно во Львове состоялось судебное заседание по похожему делу. 30 ноября Галицкий суд Львова отменил штраф за нарушение карантина выходного дня рестораном Celentano Ristorante. Протокол о нарушении также составили на администратора. Однако суд признал убедительными объяснения женщины, что она лишь наемная работница, и закрыл дело.