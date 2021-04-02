Галицкий суд Львова оштрафовал львовянина Михаила Шевелюка за нарушение карантина. Он 15 января организовал протест против роста цен на газ под стенами ЛОГА.

На пикет пришли более 40 человек. Правоохранители составили на организатора акции протокол о нарушении карантина.

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Шевелюк организовал пикет против роста цен на газ

Руководитель львовского филиала ОО "Конституционно-правовой конгресс" Михаил Шевелюк 15 января организовал пикет у здания Львовской ОГА, что на улице Винниченко, 18.

В массовой акции приняли участие 42 человека. Пикет начался около 12:00.

Участники акции выступали против повышения цены на газ для населения.

Похожие акции протеста состоялись и в других городах Украины.

За нарушение карантина правоохранители составили на Шевелюка админпротокол.

Интересно! Михаил Шевелюк является руководителем ОО "Конституционно-правовой конгресс" во Львовской области. На фейсбук-странице львовянина также указано, что он руководит "Школой гостеприимного сервиса", которая занимается ресторанным консалтингом.

Как происходило судебное заседание

Галицкий районный суд Львова рассмотрел это дело 26 марта. Шевелюк на судебное заседание не пришел.

Судья Виталий Стрельбицкий признал его виновным в нарушении карантина. Львовянина оштрафовали на 17 тысяч гривен. Однако у Шевелюка есть 10 дней, чтобы подать на это решение апелляцию.

Обратите внимание! С 25 марта Львовщина находится в красной карантинной зоне. На территории области запрещено проводить любые массовые мероприятия. Минимальный штраф за нарушение карантина составляет 17 тысяч гривен.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала