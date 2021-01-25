Львовский городской ГАСК выявил ряд нарушений при строительстве ЖК Tiffany apartments. Строительную компанию "Мой дом" оштрафовали на 700 тысяч гривен, а строительство жилого комплекса остановили.

Источник: пресс-служба Львовского горсовета.

Городская инспекция государственного архитектурно-строительного контроля завершила проверку строительства жилого комплекса Tiffany apartments, расположенном на улице Пасечной, 83.

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Почему строительство ЖК Tiffany apartments остановили

Городская инспекция государственного архитектурно-строительного контроля выдала предписание об остановке строительства жилого комплекса Tiffany apartments. Строительную компанию "Мой дом" оштрафовали на 700 тысяч гривен.

Застройщик не обеспечил достаточного количества паркомест для будущих жильцов жилого комплекса. Также компания уменьшила количество торгово-офисных помещений.

После утверждения градостроительных условий и ограничений на исполкоме застройщик позволил себе кардинально поменять проект. Вместо обещанных 7800 квадратных метров жилья перепроектировали на 13 200 квадратных метров. Под коммерцию, соответственно, оставили мало,

– пояснил заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач

Вопрос паркомест при рассмотрении проекта строительства ЖК Tiffany apartments был одним из принципиальных. Застройщик обещал, что не только должным образом обеспечит паркоместами будущих жителей жилого комплекса, но и создаст места для жителей микрорайона. Однако пока паркомест не хватает даже для будущих жителей ЖК.

"Застройщик должен максимально вернуться к тем параметрам, которые он утверждал на градостроительном совете и которые рассматривал исполнительный комитет горсовета. Других вариантов нет. Исключением этот кейс тоже не станет. Застройщикам следует проявить здравый смысл и устранить нарушения. Они же должны понимать – для них же выгоднее это сделать как можно скорее", – добавил Зубач.



Строительство ЖК Tiffany apartments приостановили / Фото Львовского горсовета

Кратко о скандале вокруг ЖК Tiffany apartments

После утверждения градостроительных условий и ограничений на заседание исполкома Львовского горсовета компания "Мой дом" кардинально поменяла проект строительства ЖК Tiffany apartments.

За утвержденным проектом, в доме должно было быть 7,8 тысячи квадратных метров.

Однако строительная компания увеличила количество квартир до 13,2 тысячи квадратных метров.

Также застройщик существенно уменьшил количество торгово-офисных помещений.

Пока компания не устранит всех нарушений, строительство ЖК Tiffany apartments будет остановлено.

Ранее мэрия призвала львовян не покупать квартир в этом ЖК, потому что его, несмотря на количество нарушений, могут не ввести в эксплуатацию.



Застройщик существенно изменил проект строительства ЖК Tiffany apartments / Фото Львовского горсовета