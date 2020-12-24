Лычаковский райсуд Львова вынес приговор работнику Львовской СТО. Пьяный мужчина украл внедорожник клиента и попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Работник СТО Захарий Гамалий полностью признал свою вину. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как мужчина украл авто клиента

Гамалий в июне 2019 года работал на СТО, расположенной на площади Петрушевича.

20-летний парень ремонтировал внедорожник Тoyota Land Cruiser Prado.

Он решил без разрешения владельца машины выехать за пределы автосервиса.

На пешеходном переходе на улице Зеленой мужчина въехал в Mercedes-Benz.

На место ДТП вызвали полицию. Правоохранители установили, что работник автосервиса был пьян, не имел водительских прав и вызвал ДТП на угнанной у клиента машине.

На место происшествия также приезжал директор СТО. Мужчина соврал, что владелец внедорожника на море, поэтому он не сможет приехать, чтобы привезти документы.

Руководитель Гамалия пытался забрать машину, уверяя, что никто не напишет заявления.

Однако патрульные решили проверить слова директора СТО.

Они связались с владельцем машины.

После этого клиент приехал на место аварии и написал заявление об угоне своего автомобиля.



Мужчина украл авто клиента и разбил его / Фото полиции Львовщины

Какой приговор вынес суд

В июле 2019 года Гамалея признали виновным в нетрезвом вождении. Тогда его оштрафовали на 10,2 тысячи гривен и лишили водительских прав на год.

Гамалий заключил сделку с владельцем внедорожника о признании виновности. Судья Лычаковского райсуда Григорий Жовнир исследовал все материалы дела. Работника СТО оштрафовали на 17 тысяч гривен.