Пьяным попал в ДТП: во Львове осудили механика, укравшего внедорожник клиента – фото
Лычаковский райсуд Львова вынес приговор работнику Львовской СТО. Пьяный мужчина украл внедорожник клиента и попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Работник СТО Захарий Гамалий полностью признал свою вину. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как мужчина украл авто клиента
- Гамалий в июне 2019 года работал на СТО, расположенной на площади Петрушевича.
- 20-летний парень ремонтировал внедорожник Тoyota Land Cruiser Prado.
- Он решил без разрешения владельца машины выехать за пределы автосервиса.
- На пешеходном переходе на улице Зеленой мужчина въехал в Mercedes-Benz.
- На место ДТП вызвали полицию. Правоохранители установили, что работник автосервиса был пьян, не имел водительских прав и вызвал ДТП на угнанной у клиента машине.
- На место происшествия также приезжал директор СТО. Мужчина соврал, что владелец внедорожника на море, поэтому он не сможет приехать, чтобы привезти документы.
- Руководитель Гамалия пытался забрать машину, уверяя, что никто не напишет заявления.
- Однако патрульные решили проверить слова директора СТО.
- Они связались с владельцем машины.
- После этого клиент приехал на место аварии и написал заявление об угоне своего автомобиля.
Мужчина украл авто клиента и разбил его / Фото полиции Львовщины
Какой приговор вынес суд
В июле 2019 года Гамалея признали виновным в нетрезвом вождении. Тогда его оштрафовали на 10,2 тысячи гривен и лишили водительских прав на год.
Гамалий заключил сделку с владельцем внедорожника о признании виновности. Судья Лычаковского райсуда Григорий Жовнир исследовал все материалы дела. Работника СТО оштрафовали на 17 тысяч гривен.
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