Во Львове мужчину, который зарезал и обокрал своего знакомого, приговорили к 10 годам тюремного заключения. Злоумышленник своей вины не признал – по словам убийцы, он самооборонялся.

Райсуд Львова назначил мужчине наказание – 10 лет за решеткой. Злоумышленник не согласился и подал апелляционную жалобу, которую Львовский апелляционный суд не удовлетворил. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

К теме Зарезал знакомую: во Львове задержали мужчину, причастного к убийству – фото

Как мужчина убил своего знакомого

В конце апреля 2019 года мужчина пришел в гости к своему знакомому.

Злоумышленник несколько раз ударил друга ножом в шею у него дома.

После этого мужчина украл телефон пострадавшего и скрылся.

Знакомый злоумышленника получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Он погиб на месте происшествия.

Как судили злоумышленника

Мужчину приговорили к 10 годам тюремного заключения за умышленное убийство и кражу. Однако злоумышленник не соглашался с квалификацией преступления. Он настаивал, что убил знакомого, когда оборонялся от него.

Мужчина подал апелляцию во Львовский апелляционный суд для переквалификации преступления на умышленное убийство, совершенное при самообороне. Однако суд согласился с доводами прокуроров и не удовлетворил апелляционную жалобу убийцы. Теперь злоумышленник будет отбывать наказание в тюрьме в течение 10 лет.