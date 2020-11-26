Странная самооборона: во Львове осудили мужчину, который убил и обокрал друга
Во Львове мужчину, который зарезал и обокрал своего знакомого, приговорили к 10 годам тюремного заключения. Злоумышленник своей вины не признал – по словам убийцы, он самооборонялся.
Райсуд Львова назначил мужчине наказание – 10 лет за решеткой. Злоумышленник не согласился и подал апелляционную жалобу, которую Львовский апелляционный суд не удовлетворил. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как мужчина убил своего знакомого
- В конце апреля 2019 года мужчина пришел в гости к своему знакомому.
- Злоумышленник несколько раз ударил друга ножом в шею у него дома.
- После этого мужчина украл телефон пострадавшего и скрылся.
- Знакомый злоумышленника получил травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Он погиб на месте происшествия.
Как судили злоумышленника
Мужчину приговорили к 10 годам тюремного заключения за умышленное убийство и кражу. Однако злоумышленник не соглашался с квалификацией преступления. Он настаивал, что убил знакомого, когда оборонялся от него.
Мужчина подал апелляцию во Львовский апелляционный суд для переквалификации преступления на умышленное убийство, совершенное при самообороне. Однако суд согласился с доводами прокуроров и не удовлетворил апелляционную жалобу убийцы. Теперь злоумышленник будет отбывать наказание в тюрьме в течение 10 лет.
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