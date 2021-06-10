К счастью, пострадавшая выжила. Однако в результате многочисленных ударов отверткой в живот она потеряла ребенка.

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Мужчина пытался убить свою беременную возлюбленную

В апреле 2020 года примерно в полночь на улице Демнянской между мужчиной и его сожительницей возник конфликт.

Пара ссорилась по поводу их отношений, ведь львовянин ревновал.

Во время словесной перепалки мужчина выхватил из рук беременной отвертку.

После этого он 17 раз ударил ею женщину в грудь и живот.

На крики пострадавшей прибежали жители соседнего дома и прохожие.

Присутствие людей спасло женщину.

Злоумышленнику не удалось ее убить и он убежал.

В результате инцидента 33-летняя жительница Николаевского района попала в реанимацию.

Правоохранители вскоре задержали 48-летнего львовянина. Его поместили под стражу.

Мужчина ранее имел судимость за кражи. Новое преступление он совершил во время испытательного срока.

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Во время ссоры львовянин был пьян

По информации ZAXID.NET, во время судебного заседания мужчина частично признал вину. Он рассказал, что не хотел убивать беременную. В момент конфликта обвиняемый был пьян, поэтому не мог объяснить своих действий.

В приговоре суда указано, что мужчина проживал со своей возлюбленной на даче у общего друга в Сокольниках. 17 апреля они втроем пьянствовали, а после этого пошли гулять.

На прогулке у него с потерпевшей возник конфликт из-за ревности. В переходе между домами между ними началась перепалка, во время которой он нанес женщине телесные повреждения. Отвертку во время суматохи он выхватил у потерпевшей,

– говорится в приговоре суда.

Пострадавшая в течение 2 недель находилась в медицинской коме. В то время у женщины был ранний срок беременности, однако она потеряла ребенка. Во время судебного заседания она рассказала, что сказала обвиняемому, что больше не хочет быть с ним. Эти слова разозлили львовянина, и он бросился на нее с криком: "Если не моя, то ничья". Колотые раны, которые мужчина нанес пострадавшей, повредили ее легкое и печень.

Судья Сиховского суда Дмитрий Теслюк признал обвиняемого виновным в "законченном покушении на убийство". Мужчине назначили наказание – 7 лет 8 месяцев за решеткой.

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