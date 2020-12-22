Во Львове 15 декабря осудили за сутнерство директора салона красоты Wolf Fox Андрея Балабуха и его сообщников – Екатерину и Ярослава Заливских. Злоумышленники нанимали девушек, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги во львовских арендованных квартирах.

Все члены преступной группы имели разные полномочия. Клиентов для проституток они искали в интернете. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как злоумышленники занимались сутенерством

Во Львове в мае 2019 года директор салона красоты Wolf Fox, который расположен на улице Варшавской, Андрей Балабух вместе со своими знакомыми Екатериной и Ярославом Заливскими начали заниматься сутенерством.

Каждый участник преступной группы имел свои полномочия. Балабух и Заливская, например, удерживали 2 квартиры во Львове. Там проститутки оказывали сексуальные услуги своим клиентам.

Мужчин, которые готовы платить за секс, злоумышленники искали на сайтах lvov.ukrgo и на lviv.relaxportal.biz, который сейчас уже недоступен.

Клиенты имели возможность заказывать девушек к себе домой или приезжать на арендованные сутенерами квартиры.

По материалам следствия, один из клиентов, например, заказывал проститутку в гостиницу "Варшава", что в Малехове.

Заливский лично привозил девушек легкого поведения к клиентам. Затем он их забирал.

Каждой проститутке платили от 2 до 2,7 тысячи гривен за час "работы".

Оплату за секс-услуги клиенты присылали на банковские карточки.

Полиция разоблачила сутенеров в ноябре 2019 года.

Какой приговор вынес суд

Злоумышленники полностью признали свою вину во время судебного заседания, которое состоялось 15 декабря 2020 года. Сутенеры просили суд их строго не наказывать.

Судья Шевченковского райсуда Ирина Зима учла искреннее раскаяние Балабуха и Заливских. Также свою роль сыграло и то, что подсудимые ранее не были судимы и имеют несовершеннолетних детей и положительные отзывы от соседей.

Судья освободил злоумышленников от наказания с испытательным сроком 2 года.