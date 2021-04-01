Во Львове запретили продавать алкоголь на разлив
Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС запретила продажу алкогольных напитков на разлив. Речь идет о тех заведениях питания, которые работают на вынос. Ограничения на продажу алкоголя с собой будут действовать со 2 апреля.
Источник:Львовский городской совет
Соответствующее решение комиссия приняла по итогам заседания 1 числа. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
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Запрет продавать алкоголь на разлив во Львове: детали
По словам Москаленко, продажа алкоголя на разлив может генерировать дополнительное количество людей. Соответственно, может вырасти и количество новых случаев COVID-19.
Каждый социальный контакт в сегодняшних условиях является на самом деле критическим и на вес человеческой жизни,
– подчеркнул чиновник
Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Во львовских больницах всего есть 1 500 койкомест для пациентов с коронавирусом.
- По состоянию на 1 апреля в стационарах медучреждений города лечится 1031 пациент. Из них 962 людей – больные коронавирусом, 65 находятся в реанимации, а 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- Ситуация с коронавирусом во Львове довольно тревожная. Поэтому в городе работают над обустройством еще 1000 дополнительных коек. Больше всего койкомест создадут в больнице скорой медицинской помощи.
- На создание временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.
- С 25 марта Львовская область перешла в красную карантинную зону. В области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.
- Из-за большого количества новых больных коронавирусом локдаун во Львове решили продлить до 12 апреля.
Во Львове ввели дополнительные карантинные ограничения с 19 марта / Фото ЛГС
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