Манджосов пришел на фронт добровольцем в 2014 году. С тех пор он защищал границы Украины от оккупантов.

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Во Львове умер украинский защитник Тимур Манджосов

На официальной странице 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" сообщили, что 4 мая в госпитале скончался защитник Украины Тимур Манджосов, позывной – "Балу".

Смерть всегда трагична и неожиданна. Мужчину, который защищал свою страну с первых дней, отбыл не одну ротацию на Востоке Украины, побывал во многих боях и операциях, смерть настигла на мирной земле,

– говорится в сообщении.

Манджосов в 2014 году ушел на фронт в батальон "Айдар" добровольцем, чтобы защищать Луганскую область. Семья поддержала бойца в его выборе.

Он стал старшим сержантом, главным сержантом штурмовой роты. В "Айдаре" рассказали, что собратья всегда уважали и прислушивались к Манджосову.

"Смерть Балу – это огромная потеря для батальона. Он был примером мужества, храбрости, самоотверженности, как для молодого поколения "Айдара", так и для старших товарищей. Выражаем душевные соболезнования семье, друзьям, а особенно сыну и маленькой дочери. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", – подытожили в батальоне.

По информации "Эспрессо", Манджосов умер от осложнений, вызванных коронавирусом.