Во Львове умерла выдающаяся пианистка, преподаватель Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко Надежда Бабинец. Она почти поборола коронавирус, но внезапно умерла от осложнений болезни.

Бабинец болела коронавирусом. Она была преподавательницей кафедры концертмейстерства Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко. О ее смерти сообщила на своей странице в фейсбуке София Соловий.

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В это невозможно поверить, и невозможно принять. Две вещи, которые несовместимы между собой – Надежда Бабинец и смерть. Но это произошло, она пришла и вырвала от нас нашу Надежду Даниловну, забрала маму, бабушку, подругу, советчицу, прекрасную пианистку, музыковеда и чуткого педагога. Ужасный этот год, ужасный этот вирус,

– написала Соловий.

Соловий уточнила, что Бабинец заболела коронавирусом и почти преодолела болезнь. Однако она все же погибла от осложнений COVID-19.

Коротко о Надежде Бабинец