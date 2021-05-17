В марте 2021 года стало известно, что монахиня борется с онкологией IV стадии. Городской председатель Львова Андрей Садовый выразил искренние соболезнования сообществу Сестер Студиток по поводу потери сестры Георгии.

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Во Львове умерла сестра Георгия

Монахиня Святопокровского женского монастыря во Львове сестра Георгия (Припутницкая) умерла утром 17 мая. Она долгое время возглавляла Референтуру по делам образования Львовской архиепархии УГКЦ и Образовательно-методический центр имени отца Дзеровича.

Сестра Георгия своим ежедневным служением вдохновляла быть настоящими христианами и укрепляться в вере не только педагогов, воспитанников католических учебных заведений, но и каждого, кого встречала на своем пути. Спасибо Господу за дар его жизни и просим о блаженном упокоении,

– отметил Садовый.

На фейсбук-странице сообщества Львовской архиепархии УГКЦ также выразили сожаление по поводу смерти монахини.

"Выражаем искренние соболезнования сообществу сестер-студиток и всем близким сестры Георгии и соединяемся в молитве за ее душу", – говорится в сообщении.

Сестра Георгия длительное время боролась с онкологией. Монахине поставили очень тяжелый диагноз – онкология в заавансованной форме. После этого она получила предложение выехать на лечение за границу. Однако лечение было довольно дорогое, поэтому для монахини объявили денежный сбор.