Во Львове 18 февраля от веса снега обвалилась крыша рампы и заблокировала выход со склада. Работники МЧС спасли 7 человек, которые оказались в ловушке.

Инцидент случился около 16:18. К спасению людей и разбиранию завалов привлекли 27 работников МЧС.

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Как во Львове обвалилась крыша рампы

Около 16:18 работникам МЧС поступило сообщение об обвале крыши рампы на складе на улице Полевой.

На место происшествия немедленно отправились спасатели.

Работники МЧС с помощью шанцевого инструмента и лопат разобрали конструкции крыши рампы, которые заблокировали выход со склада.

В ГСЧС сообщили, что крыша рампы не выдержала веса снега, поэтому и рухнула.

Смотрите видео, как спасатели разбирали обвалившуюся рампу:

Работники МЧС спасли 7 человек

После разблокирования выхода из помещения склада спасатели вывели 7 человек. По информации ZAXID.NET, 5 женщин заблокировало в одном помещении, а еще 2 человек – в другом.

К эвакуации и разбиранию конструкций рампы привлекли 27 работников МЧС и 5 единиц спецтехники. Работы продолжались около часа.

Смотрите фото, как работники МЧС спасли 7 человек / Фото ГСЧС Львовщины