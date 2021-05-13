Гидравлические испытания тепловых сетей проводят ежегодно. Они необходимы для того, чтобы выявить дефекты, подлежащие ликвидации во время летнего ремонтного периода, и проверить плотность и прочность трубопроводов и арматуры.

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Гидравлические испытания начнутся 21 мая

Первым этапом подготовки к ремонтной кампании является проведение гидравлических испытаний тепловых сетей. ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" начнут их с 21 мая. На время проведения гидравлики и ликвидации повреждений на трубопроводах в домах временно остановят подачу горячей воды.

В ЛГКП "Львовтеплоэнерго" рассказали, что с 21 мая будут проводить гидравлику тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЦ "Южный" и ТЦ "Северная". В связи с этим прекратят подачу горячей воды.

Где не будет воды с 21 мая до 21 июня:

Сыховский район – проспект Красной Калины, улицы Морозная, Сиховская, Зубровская, Монастырского, Довженко, Хуторивка, Чукарина, Хоткевича, Полуботка, Кавалеридзе, Антоненко-Давидовича, Коломыйская, Кос-Анатольского, Трилевского, Вернадского, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицкая;

– проспект Красной Калины, улицы Морозная, Сиховская, Зубровская, Монастырского, Довженко, Хуторивка, Чукарина, Хоткевича, Полуботка, Кавалеридзе, Антоненко-Давидовича, Коломыйская, Кос-Анатольского, Трилевского, Вернадского, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицкая; на улицах Стрыйская , Бондарская, Скорины, Гашека, Лазаренко, Сахарова, Куликовская, Ефремова, Гвардейская, Лукаша, Моршинская, Кастеливка, Витовского, Научная, Владимира Великого и прилегающих к ним улицам Рубчака, Троллейбусная, Княгини Ольги , Симоненко, Пулюя, Бойчука, Кульпарковская и другие;

, Бондарская, Скорины, Гашека, Лазаренко, Сахарова, Куликовская, Ефремова, Гвардейская, Лукаша, Моршинская, Кастеливка, Витовского, Научная, Владимира Великого и прилегающих к ним улицам Рубчака, Троллейбусная, , Симоненко, Пулюя, Бойчука, Кульпарковская и другие; на улицах Шафарика, Джорджа Вашингтона, Пасечной , Лисеницкой, Китайской, Ярошинской, Днестровской, Раковского, Липовой Аллее, Зеленой ;

, Лисеницкой, Китайской, Ярошинской, Днестровской, Раковского, Липовой Аллее, ; микрорайон "Новый Львов" – улицы Чмолы, Тернопольская, Ярославенко, Мишуги, Тиверская, Панаса Мирного, Запорожская, Героев Крут, Литовская, Литвиненко, Венгерская, Навроцкого, Карбышева, Каменецкая, Энергетическая, Карманского.

Где не будет воды с 21 мая по 14 июня:

Шевченковский район – улицы Гринченко, Чигиринская, Медная, Хмельницкого, Мазепы, Миколайчука, Щурата, Леннона, Плуговая, Студинского, Хвылевого, Линкольна, Тычины, Льняная, Инструментальная, Замарстыновская, Панча, Варшавская, Липы, Пидголоско, Плужника, Масарика, Окуневского, Кошица, Сосюры, Липинского, Джерельная, Сорочинская и проспект Черновола.

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Где не будет воды с 21 мая по 4 июня

В ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" сообщили, что в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей не будут подавать горячую воду с 21 мая по 4 июня.

улица Патона – дома № 2а, 2 – 35, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12;

улица Выговского – дома № 72, 1 – 37, 39 – 65, 67 – 89;

улица Сигнивка – дома № 3, 5, 7, 9, 11;

улица Любинская – дома № 89 – 107, 94 – 104, 150 – 164;

улица Полтавы – дом № 34;

улица Ряшевская – дома № 7, 9, 13, 15, 27;

улица Кричевского – дом № 65;

улица Баштанная – дома № 1, 3;

улица Горняка – дом № 1;

улица Городецкая, 241-249;

улица Головатого – дома № 1 – 7;

улица Караджича – дома № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;

улица Охотничья – дома № 15, 27, 29;

улица Яворницкого – дома № 1а – 11;

улица Петлюры – дома № 2 – 53, 34;

улица Кульчицкая – дома № 1 – 16в;

улица Кульпарковская – дома № 128 – 142, 154 – 180;

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улица Чувашская – дом № 29;

улица Садовая – дома № 7, 9, 13, 15, 27а;

улица Роксоланы – дома № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, 33;

улица Широкая – дома № 29, 75, 77, 64 – 100;

улица Суботивская – дома № 2, 7, 9, 11, 8, 10, 12;

улица Сяйво – дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21;

улица Выгоды – дома № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;

улица Ангарная – дом № 18;

улица Планерная – дом № 12;

улица Доробок – дом № 48;

улица Сластиона – дом № 58;

улица Низинная – дома № 2, 4, 5, 52, 60;

улица Повитряная – дома № 92, 94, 65, 88, 68;

улица Сирко – дома № 2, 25;

улица Мундяка – дом № 8;

улица Калнышевского – дома № 1, 2, 4, 4а, 6;

улица Шевченко – дома № 318 – 416;

улица Речицкая – дом № 9;

улица Биберовича – дома № 9, 11, 13а;

улица Ожиновая – дом № 1;

улица Поречковая, – дом № 5,

улица Величковского – все дома.

Обратите внимание! В случае возникновения повреждений тепловых сетей на отдельных улицах срок отключения горячего водоснабжения могут продлить.