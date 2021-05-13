Гидравлические испытания тепловых сетей проводят ежегодно. Они необходимы для того, чтобы выявить дефекты, подлежащие ликвидации во время летнего ремонтного периода, и проверить плотность и прочность трубопроводов и арматуры.
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Гидравлические испытания начнутся 21 мая
Первым этапом подготовки к ремонтной кампании является проведение гидравлических испытаний тепловых сетей. ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" начнут их с 21 мая. На время проведения гидравлики и ликвидации повреждений на трубопроводах в домах временно остановят подачу горячей воды.
В ЛГКП "Львовтеплоэнерго" рассказали, что с 21 мая будут проводить гидравлику тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЦ "Южный" и ТЦ "Северная". В связи с этим прекратят подачу горячей воды.
Где не будет воды с 21 мая до 21 июня:
- Сыховский район – проспект Красной Калины, улицы Морозная, Сиховская, Зубровская, Монастырского, Довженко, Хуторивка, Чукарина, Хоткевича, Полуботка, Кавалеридзе, Антоненко-Давидовича, Коломыйская, Кос-Анатольского, Трилевского, Вернадского, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицкая;
- на улицах Стрыйская, Бондарская, Скорины, Гашека, Лазаренко, Сахарова, Куликовская, Ефремова, Гвардейская, Лукаша, Моршинская, Кастеливка, Витовского, Научная, Владимира Великого и прилегающих к ним улицам Рубчака, Троллейбусная, Княгини Ольги, Симоненко, Пулюя, Бойчука, Кульпарковская и другие;
- на улицах Шафарика, Джорджа Вашингтона, Пасечной, Лисеницкой, Китайской, Ярошинской, Днестровской, Раковского, Липовой Аллее, Зеленой;
- микрорайон "Новый Львов" – улицы Чмолы, Тернопольская, Ярославенко, Мишуги, Тиверская, Панаса Мирного, Запорожская, Героев Крут, Литовская, Литвиненко, Венгерская, Навроцкого, Карбышева, Каменецкая, Энергетическая, Карманского.
Где не будет воды с 21 мая по 14 июня:
- Шевченковский район – улицы Гринченко, Чигиринская, Медная, Хмельницкого, Мазепы, Миколайчука, Щурата, Леннона, Плуговая, Студинского, Хвылевого, Линкольна, Тычины, Льняная, Инструментальная, Замарстыновская, Панча, Варшавская, Липы, Пидголоско, Плужника, Масарика, Окуневского, Кошица, Сосюры, Липинского, Джерельная, Сорочинская и проспект Черновола.
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Где не будет воды с 21 мая по 4 июня
В ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" сообщили, что в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей не будут подавать горячую воду с 21 мая по 4 июня.
- улица Патона – дома № 2а, 2 – 35, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12;
- улица Выговского – дома № 72, 1 – 37, 39 – 65, 67 – 89;
- улица Сигнивка – дома № 3, 5, 7, 9, 11;
- улица Любинская – дома № 89 – 107, 94 – 104, 150 – 164;
- улица Полтавы – дом № 34;
- улица Ряшевская – дома № 7, 9, 13, 15, 27;
- улица Кричевского – дом № 65;
- улица Баштанная – дома № 1, 3;
- улица Горняка – дом № 1;
- улица Городецкая, 241-249;
- улица Головатого – дома № 1 – 7;
- улица Караджича – дома № 13, 14, 14а, 16, 29а, 29б, 29в;
- улица Охотничья – дома № 15, 27, 29;
- улица Яворницкого – дома № 1а – 11;
- улица Петлюры – дома № 2 – 53, 34;
- улица Кульчицкая – дома № 1 – 16в;
- улица Кульпарковская – дома № 128 – 142, 154 – 180;
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- улица Чувашская – дом № 29;
- улица Садовая – дома № 7, 9, 13, 15, 27а;
- улица Роксоланы – дома № 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, 33;
- улица Широкая – дома № 29, 75, 77, 64 – 100;
- улица Суботивская – дома № 2, 7, 9, 11, 8, 10, 12;
- улица Сяйво – дома № 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- улица Выгоды – дома № 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62;
- улица Ангарная – дом № 18;
- улица Планерная – дом № 12;
- улица Доробок – дом № 48;
- улица Сластиона – дом № 58;
- улица Низинная – дома № 2, 4, 5, 52, 60;
- улица Повитряная – дома № 92, 94, 65, 88, 68;
- улица Сирко – дома № 2, 25;
- улица Мундяка – дом № 8;
- улица Калнышевского – дома № 1, 2, 4, 4а, 6;
- улица Шевченко – дома № 318 – 416;
- улица Речицкая – дом № 9;
- улица Биберовича – дома № 9, 11, 13а;
- улица Ожиновая – дом № 1;
- улица Поречковая, – дом № 5,
- улица Величковского – все дома.