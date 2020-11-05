Во Львове откроют центр помощи для детей и подростков с зависимостями
Во Львове планируют открыть первый в Украине Центр подростковой аддикции. Его создадут для помощи и профилактики зависимостей у детей и подростков.
Заведение будет охватывать весь спектр помощи зависимым детям. Специалисты помогут сформировать у детей и подростков новые жизненные навыки. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Почему во Львове создадут Центр подростковой аддикции
За последние годы в Украине увеличилось количество детей и подростков с различными зависимостями. Многие школьники употребляют психостимуляторы, наркотики, алкоголь и страдают от игромании. Именно поэтому Институт психотерапии и благотворительный фонд "Легион света" инициировали создание центра помощи зависимым детям.
В заведении будут отделения постоянного и дневного пребывания, которые создадут для подростка стабильные и безопасные условия. Специалисты центра помогут детям нормализовать их психоэмоциональное состояние и научат подростков влиять на тяжелые проявления зависимого поведения.
На скольких детей рассчитан центр
На начальном этапе работы Центр подростковой аддикции рассчитан на одновременное пребывание в нем 20 детей и подростков. В заведении будет работать реабилитационная команда из 8 специалистов.
Руководитель Института психотерапии зависимостей Светлана Михайлив рассказала, что центр помощи зависимым детям может стать национальным проектом. Он объединит передовые научные разработки в сфере противодействия зависимостям у детей.
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