Во Львове в 2021 году откроют новый детский сад на улице Медовой пещеры. Сейчас ведутся ремонтные работы. Приблизительная стоимость реконструкции этого детсада – 37 миллионов гривен.

Городские власти с 2010 года активно восстанавливают детсады, помещения которых освободили от арендаторов, начиная с 1990 года. В обновленном саду № 102, который расположен на улице Медовой Пещеры, можно будет разместить 200 детей. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что известно о детсаде на улице Медовой пещеры

Этот детский сад функционировал еще в советское время. Однако в 1997 году горсовет передал помещение сада в аренду на 10 лет авторской школе украиноведения. Школа, которая впоследствии стала гимназией "Тривита", освободила помещение сада в 2000 году.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что помещение пустовало 15 лет. Восстановление детского сада началось в 2015 году.

С февраля здесь будет более 200 свободных мест для всех, кто живет в районе улицы Медовой Пещеры. На 70% этот садик уже готов, сейчас внутри ведутся работы. Я доволен темпами и качеством работ. Рядом на улице Таджикской у нас также есть 80 свободных мест в садиках. То есть, в этом районе все в порядке,

– отметил городской голова.

В помещении садика раньше была школа / Фото Романа Балук

Какие группы откроют в саду на Медовой пещеры

После завершения ремонта в саду откроют 7 групп: 2 группы раннего возраста (2 – 3 года), 2 дошкольные группы для детей 3 – 4 лет и 3 дошкольные группы для детей 4 – 5 лет. Садик рассчитан на более чем 200 детей.

Согласно проекту, восстановление детсада городскому бюджету обойдется 37 миллионов гривен. Сейчас в помещении выполнили около 70% работ, которые были запланированы. Детсад планируют открыть через 4 – 5 месяцев – в 2021 году.

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Ремонт в саду начался в 2015 году / Фото Романа Балук

Во Львове реконструируют и другие детсады

Начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик рассказала, что во Львове продолжаются ремонты детсадов на улицах Выговского, Днистерской, Клепаривской и завершают работы в саду на Малоголосковской. Таким образом с 2021 года львовские детские сады смогут принять на тысячу детей больше.

Также мы запланировали в каждом районе города построить еще по одному саду. Львов растет, мы присоединяем сейчас населенные пункты – будет большая объединенная община. Местами в садах мы всех обеспечим,

– добавил Садовый.

Интересно! В подчинении Львовского горсовета находится 102 детсада. С 2016 по 2020 год на ремонт учреждений образования из бюджета города выделили 950 миллионов гривен.

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Во Львове ремонтируют еще 5 детсадов / Фото Романа Балук

Сколько детсадов уже восстановили во Львове

Восстановление детсадов – это одно из приоритетных направлений работы управления образования Львовского горсовета. С 2010 года во Львове открыли такие восстановлены сады:

детсад № 128 на улице Сухой – стоимость проекта 900 тысяч гривен;

детсад № 17 на улице Зубривской – стоимость проекта около 26,7 миллиона гривен;

детсад № 168 на улице Кульпарковской – стоимость проекта около 19,6 миллиона гривен;

детсад № 39 на улице Владимира Великого;

детсад № 9 на улице Рыльского – стоимость проекта около 10,7 миллиона гривен;

детсад № 4 на улице Новознесенская – стоимость проекта 801,4 тысячи гривен;

детсад № 156 на улице Телиги – стоимость проекта около 36,9 миллиона гривен;

детсад № 3 на улице Копистинского – стоимость проекта около 1,08 миллиона гривен;

детсад № 94 на улице Бортнянского;

детсад на улице Дорога Кривчицкая – стоимость проекта около 10,6 миллиона гривен;

детсад № 5 на улице Таджикской – стоимость проекта около 726 тысяч гривен;

дошкольное подразделение лицея № 38 на улице Поричковой – стоимость проекта около 1,4 миллиона гривен.

Смотрите фото с детского сада на улице Медовой пещеры / Фото Романа Балука