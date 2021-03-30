Во Львове планируют создать интерактивный музей науки. Обустроят лаборатории и экспозиции до конца текущего 2021 года. Его обустроят в центре города – в здании бывшего колледжа инфокоммуникации.

Его площадь будет достигать около тысячи квадратных метров. К созданию музея присоединится Малая академия наук Украины. Они будут работать на основе наработок Tech StartUp School "Львовской политехники".

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Что известно о музее

Образовательный интерактивный научный центр обустроят в учебном корпусе на Сечевых стрельцов, 7. Учебный процесс колледжа инфокоммуникации переедет в помещение на улице Владимира Великого.

Этот музей будет не просто выставочный и интерактивный. Он будет служить для учебных целей, развития науки, инноваций. Там будут не только экспонаты, но и лаборатории для студентов, школьников, молодых предпринимателей, которые будут взаимодействовать между собой,

– рассказал директор Tech StartUp School и Научного парка Назар Подольчак.

Руководители проекта надеются пробудить интерес к науке у детей. В частности, к физике, химии и биотехнологии.

Дополнительно во Львове создадут инновационное подразделение Tech StartUp School с учебными программами, изобретениями и стартапами.

Обратите внимание! Первый в Украине интерактивный музей науки открыли в Киеве в октябре 2020 года. Также планируют открыть такие образовательные центры в Мариуполе и Полтаве.

Деньги для создания интерактивно-образовательного музея во Львове выделят из государственного бюджета. На это потратят около 12 – 15 миллионов гривен.

В помещении уже начали ремонт. Его надеются открыть до конца 2021 года.