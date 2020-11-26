Во Львове продолжают расширять сеть бесплатных детских клубов. В 2020 году в городе начали работать около 25 новых современных кружков.

Всего во Львове функционируют 40 детских клубов, в которых есть более 80 кружков. Однако в городе продолжают открывать новые места для всестороннего развития детей. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Какие бесплатные детские кружки открыли во Львове

Если говорить о новейших среди них, то это танцевальные студии, химический кружок, спортивные секции, такие как тхэквондо, кружки гончарства, песочной анимации. В Детских клубах Львова найдете то, что подходит именно вашему ребенку, профессионально, безопасно, весело и бесплатно,

– рассказала координатор сети Детских клубов Львова Диана Наорлевич.

Детские клубы расположены во всех районах города, поэтому детям удобно добираться на занятия. Также новые детские кружки являются бесплатными.

Чтобы получить дополнительную информацию, нужно позвонить в администрации клубов:

Детские клубы Галицкого района — 261 – 68 – 48

Детские клубы Сыховского района — 254 – 64 – 58

Детские клубы Франковского района — 237 – 23 – 82

Детские клубы Лычаковского района — 254 – 62 – 63

Детские клубы Железнодорожного района — 295 – 82 – 46

Детские клубы Шевченковского района — 252 – 18 – 28



Детские кружки в Шевченковском районе Львова / Фото Львовского горсовета



Детские кружки в Сиховском районе Львова / Фото Львовского горсовета



Детские кружки в Галицком районе Львова / Фото Львовского горсовета



Детские кружки в Лычаковском районе Львова / Фото Львовского горсовета



Детские кружки во Франковском районе Львова / Фото Львовского горсовета



Детские кружки в Железнодорожном районе Львова / Фото Львовского горсовета