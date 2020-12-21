Во Львове открыли для проезда часть отремонтированной улицы Богдана Хмельницкого
Во Львове продолжают восстанавливать улицу Богдана Хмельницкого. В первой половине декабря закончили ремонтировать участок дороги от улицы Механической до Олийной. Поэтому ее уже открыли для проезда
Подрядчик уже полностью заасфальтировал участок улицы Хмельницкого от улицы Олийной до Механической. Вскоре начнутся работы на следующем участке – от Олийной до Липинского. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Когда открыли для проезда участок от Олийной до Механической
В первой половине декабря подрядчик полностью заасфальтировал отрезок улицы Богдана Хмельницкого от улицы Механической до улицы Олийной, а в прошлую пятницу нанес разметку. С 21 декабря эта часть улицы уже открыта для проезда транспорта,
– сообщили в "Львовавтодор".
Вскоре начнутся ремонтные работы на следующем участке улицы Богдана Хмельницкого – от улицы Олийной до Липинского. Их обещают завершить уже в 2021 году.
Коротко о ремонте улицы Богдана Хмельницкого во Львове
- Ремонтные работы на улице Хмельницкого выполняет ООО "Онур Конструкцион Интернешнл".
- По проекту, общая стоимость реконструкции составляет 175,4 миллиона гривен.
- На улице заменят дорожное покрытие, установят новые дождеприемники и обустроят 2 полосы движения.
- На отремонтированной улице Хмельницкого появятся островки на перекрестках, велодорожки с обеих сторон дороги, обновленные пешеходные тротуары, новые остановки общественного транспорта и карманы для парковки.
- По проекту, подрядчик должен отреконструировать инженерные сети: водопровод, канализацию, наружное освещение, внешние сети связи, сети газоснабжения и тому подобное.
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