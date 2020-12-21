Во Львове продолжают восстанавливать улицу Богдана Хмельницкого. В первой половине декабря закончили ремонтировать участок дороги от улицы Механической до Олийной. Поэтому ее уже открыли для проезда

Подрядчик уже полностью заасфальтировал участок улицы Хмельницкого от улицы Олийной до Механической. Вскоре начнутся работы на следующем участке – от Олийной до Липинского. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Когда открыли для проезда участок от Олийной до Механической

В первой половине декабря подрядчик полностью заасфальтировал отрезок улицы Богдана Хмельницкого от улицы Механической до улицы Олийной, а в прошлую пятницу нанес разметку. С 21 декабря эта часть улицы уже открыта для проезда транспорта,

– сообщили в "Львовавтодор".

Вскоре начнутся ремонтные работы на следующем участке улицы Богдана Хмельницкого – от улицы Олийной до Липинского. Их обещают завершить уже в 2021 году.

Коротко о ремонте улицы Богдана Хмельницкого во Львове