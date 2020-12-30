Во Львове завершился второй этап ремонта улицы Шевченко – от улицы Хорватской до Ярослава Мудрого. 30 декабря улицу полностью открыли для проезда.

Стоимость ремонта участка дороги от улицы Хорватской до улицы Ярослава Мудрого составила 58,8 миллиона гривен. Первую часть ремонта улицы Шевченко завершили летом. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что известно о ремонте улицы Шевченко во Львове

Ремонт улицы Шевченко разделили на 3 части. Первый этап завершили в конце лета.

Вторая часть уже завершена и с сегодняшнего дня открыта для движения транспорта. Остается еще нанести разметку и установить контактную сеть. И это будет выполнено в следующем году,

– рассказала директор ЛКП "Львовавтодор" Оксана Естеферова.

Ефремова отметила, что когда "Львовавтодор" проводит ремонт или реконструкцию улицы, то специалисты предприятия заменяют все инженерные сети.

По информации ЛКП "Львовавтодор", проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Шевченко на участке от улицы Хорватской до Ярослава Мудрого в 2020 году разработала проектно организация ООО "Трамдорпроект".

Коротко о ремонте улицы Шевченко